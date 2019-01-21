Dolar ne kadar? 21 Ocak dolar yorumları

Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım'dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.

Türkiye ve ABD liderlerinin ikili telefon görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerine yönelik iyimserlik, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava ve TCMB'nin faiz kararı sonrası iyimserlikle dolar/TL 5.35 civarına geriledi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL bu sabah güne sınırlı bir düşüşle saat 08:20'de 5.3300/5.3425 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 5.6960/5.7099, euro/TL ise 6.0621/6.0776 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Çin ekonomisindeki büyüme trendi, ABD Çin ticaret gelişmeleri, ABD faiz artış hızı ve Brexit süreci takip edilmeye devam ediliyor.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ekonomisi dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4 ile beklentilere paralel büyüdü. Bu seviye en son küresel finansal kriz süresince 2009 başında görülmüştü. Çin'de sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 yükselirken, perakende satışlar yüzde 8.2 yükseldi.

Çin ekonomisi 2018'de yüzde 6.6 ile 28 yılın en zayıf büyümesini kaydetti ancak piyasalar bu verilere hafif tepki verdi.



DOLARDA NELER BEKLENİYOR?

Dış piyasalarda bu hafta Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor. Jeopolitik gelişmeler ve lokal veri gündemi de piyasalarda takip edilmeye devam ediliyor.



