FİNANS

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

17 Ocak 2018 10:28

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adaylara uygulanan direksiyon uygulama sınavı değerlendirmeleri, tablet bilgisayarlar ile yapılmaya başlandı.

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı
Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet alacak adaylara yönelik direksiyon uygulama sınavı değerlendirmeleri, Ankara'da belirlenen pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı
 
Uygulamanın kısa süre sonra ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla yıllık 3 milyon lira ve kağıtta 10 milyon sayfa tasarruf sağlanacak.
 
Adayın tablet bilgisayarlarla çekilecek fotoğrafı, sistemdeki biyometrik kaydı ile karşılaştırılacak ve başkasının yerine sınava giren "joker"lerin önü tamamen kesilmiş olacak
 
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu:
 
"Bu uygulama ile bölgeler arasındaki hem başarı hem başarısızlıklar ayrı ayrı değerlendirilecek. Böylece eğitim süreçlerinde yapılması gereken bir takviye varsa mutlaka bölgeye özel bir uygulamayı da göz önünde bulundurmuş olacağız" AA
 

 

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 66 Oy
    yillik 3 milyon tl ve kagittada 10 milyon tasarruf saglanacak yillik kaza oranlari artacak ölumler artacak maddi hasarlar cogalacak 50 milyon zarar arti can kayiplari
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