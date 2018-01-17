Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet alacak adaylara yönelik direksiyon uygulama sınavı değerlendirmeleri, Ankara'da belirlenen pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı

Uygulamanın kısa süre sonra ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla yıllık 3 milyon lira ve kağıtta 10 milyon sayfa tasarruf sağlanacak.

Adayın tablet bilgisayarlarla çekilecek fotoğrafı, sistemdeki biyometrik kaydı ile karşılaştırılacak ve başkasının yerine sınava giren "joker"lerin önü tamamen kesilmiş olacak

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu:

"Bu uygulama ile bölgeler arasındaki hem başarı hem başarısızlıklar ayrı ayrı değerlendirilecek. Böylece eğitim süreçlerinde yapılması gereken bir takviye varsa mutlaka bölgeye özel bir uygulamayı da göz önünde bulundurmuş olacağız" AA