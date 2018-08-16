FİNANS

'Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz'

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Endüstriyel Fırıncılar Birliği Üyesi Selim Açık, dolarda artış nedeniyle ekmek girdilerinin yüzde 40 arttığını, ancak buna karşın zam yapmadan üretime devam edeceklerini söyledi.

'Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz'

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Endüstriyel Fırıncılar Birliği Üyesi Selim Açık, ülke refahının gelecek için her zaman ön planda olduğunu vurguladı. Açık, "Ekmek girdileri oluşan ekonomik krizde yüzde 40-50 oranında arttı. Artışın asıl nedeni ise yurt dışından ithal edilen buğdaydan kaynaklıdır" dedi.

Devletin ve ülkenin geleceği için gerekirse zam yapmadan yerli buğday kullanılarak, bayii karlarından bir miktar kısıtlamaya gidilerek 1 yıl dayanılabileceğini belirten Selim Açık, "Bu seferberlik için devletin, hükümetin yanında oluruz" diye konuştu.

Hiçbir fırında ABD hammaddesi ve girdisi kullanılmadığına dikkat çeken Selim Açık, "Ülkemizde kaos yaratılması için dış güçlerce yapılan bu operasyonlara hep birlikte göğüs gerilmesi gerekir. Bu kargaşalı ortamları fırsat bilip direk aynı gün zam yapan sektörlerinde ekonomiye zarar vermektedirler. Fırıncılar her daim fedakarlık yapmıştır, yapmaya da devam edecektir" ifadelerine yer verdi. DHA


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fırın emek fiyat

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