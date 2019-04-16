FİNANS

Elektronik defter uygulamalarına çeki düzen

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) elektronik defter ve belge uygulamasında dağınık yapıdaki 19 ayrı tebliğin tek metinde toplanması sağlanacak. Pek çok alandaki faturaların zorunlu olarak 1 Ocak 2020'den itibaren e-fatura şeklinde düzenlenmesi planlanıyor.

Elektronik defter uygulamalarına çeki düzen

GİB tarafından elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı" hazırlandı.

Düzenlemeyle bugüne kadar yayınlanmış 19 genel tebliğin yerine tek bir tebliğin uygulamada olması sağlanacak.

Tebliğ taslağıyla yürürlükte bulunan e-defter ve belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef gruplarının belirlenmesi, mükelleflerden gelen talepler doğrultusunda mevzuata yeni elektronik belge uygulamalarının (e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası) dahil edilmesi, elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin mevzuatta sadeleştirme ve basitliğin sağlanması amaçlanıyor.

BAVUL TÜCARETİNE DE 'E-FATURA' DUZENLEMESİ

Taslakla 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon lirayı aşan mükelleflere 1 Ocak 2020'ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Akaryakıtlarla ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellef de bu kapsamda değerlendirilecek.

Gümrük beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında "e-Fatura" uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri özel faturaları da 1 Ocak 2020'den itibaren elektronik ortamda olacak ve e-fatura olarak düzenlenecek.

Hali hazırda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilecek.

SİNEMA İŞLETMECELERİ İÇİN ZORUNLULUK

e-Ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükelleflerin 1 Ocak 2020'ye kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu dahil olmaları sağlanacak.

e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu dahil olması gereken mükellef grupları yeniden belirlenecek.

Şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin 1 Ocak 2020'ye kadar e-Bilet uygulamasına girmesi sağlanacak.

Sinema işletmelerinin 1 Ocak 2020'ye kadar e-Bilet uygulamasına dahil olması ve düzenlenen her e-biletin ayrıca yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda bilgi fişi yoluyla kaydedilmesi ve GİB'e e-bilet raporlarının iletilmesi zorunlu olacak.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi Başkanlı elektronik E-fatura

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