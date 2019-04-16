Elektronik defter uygulamalarına çeki düzen

GİB tarafından elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı" hazırlandı.

Düzenlemeyle bugüne kadar yayınlanmış 19 genel tebliğin yerine tek bir tebliğin uygulamada olması sağlanacak.

Tebliğ taslağıyla yürürlükte bulunan e-defter ve belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef gruplarının belirlenmesi, mükelleflerden gelen talepler doğrultusunda mevzuata yeni elektronik belge uygulamalarının (e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası) dahil edilmesi, elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin mevzuatta sadeleştirme ve basitliğin sağlanması amaçlanıyor.



BAVUL TÜCARETİNE DE 'E-FATURA' DUZENLEMESİ

Taslakla 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon lirayı aşan mükelleflere 1 Ocak 2020'ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Akaryakıtlarla ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellef de bu kapsamda değerlendirilecek.