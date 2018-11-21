FİNANS

EPDK'dan 'kredi kartına farklı fiyat' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

EPDK'dan 'kredi kartına farklı fiyat' açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Yılmaz'ın satır başları şöyle;

'KREDİ KARTINA FARKLI FİYAT' AÇIKLAMASI

"Kredi kartına farklı fiyata ilişkin bir karar alınması söz konusu değil. Kredi kartına farklı fiyat kararı BDDK'nın alanına girer.

Kredi kartından ilave bedel alamazlar. Bu kanunda açıkça belirtilmiş. PUİS bununla ilgili Ticaret Bakanlığı bünyesindeki BDDK'dan peşin satışta indirim yapabileceklerine dair görüş alabilirler. Nakit ödemeye ilişkin indirim kararına mevzuatta engel yok.

Üye iş yerleri mal ve hizmet alımlarının bedelini kabul etmek zorundadır. İlave bir ödemede bulunması istenemez. Bu talep olumlu mu onu da irdelemek lazım.

"DÜNYADA DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI BİRBİRİNE YAKLAŞTI"

Motorin fiyatları benzin fiyatlarından daha fazla oldu. Promosyonlu satış devrine ilişkin olarak da Türkiye'nin gündeminde eskiden promosyon yarışı vardı. Bu bir şekilde finanse ediliyor. Bayilerin şikayeti var dağıtım şirketleri şeffaf değil diyorlar. Şeffaflık bizim kurumun olmazsa olmazı. Sendikalardan bayileri eğitmelerini bekliyoruz. Yüzde 43'lük maliyetleri bayi karşılamış. Toptancı bir şirketin promosyona katılmasıyla perakendecinin promosyona katılım oranının aynı olması doğru mu değil mi PÜİS buna çalışsın.

"DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PAZARLAMA İÇİN YÖNTEMLERİ VAR"

Akaryakıtta vatandaşa önerimiz ucuz olanı tercih etsin.

ELEKTRİK FİYATINDA İNDİRİM OLUR MU?

Maliyetlere göre nihai karar veriliyor. Bununla ilgili döviz var. Enflasyon var. Hepsiyle ilgili paket oluşturup ondan sonra tarifelerimizi oluşturuyoruz. Ben de bir elektrik kullanıcısıyım ve doğalgaz tüketicisiyim. Fiyatları adil bir noktada belirliyoruz. Dövizdeki düşüşe ve somut verilere bağlı olarak elektrik fiyatlarında inşallah indirim olacaktır.

Doğalgazla ilgili BOTAŞ da bizimle aynı hassasiyette hareket ediyor. Arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor 4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz kredi kartı

En Çok Okunan Haberler

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Bakanlık peşlerinde! Soğan fiyatını arttırmak için depoya hapsettiler

Bakanlık peşlerinde! Soğan fiyatını arttırmak için depoya hapsettiler

Bakan Varank: 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek

Bakan Varank: 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek

Beyaz ette yüzde 35'e varan indirim yapıldı

Beyaz ette yüzde 35'e varan indirim yapıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Ekimde konut satışları yüzde 19 arttı

Ekimde konut satışları yüzde 19 arttı

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

Bitcoin'de sert düşüş! Durdurulamıyor

Bitcoin'de sert düşüş! Durdurulamıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.