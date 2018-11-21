EPDK'dan 'kredi kartına farklı fiyat' açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Yılmaz'ın satır başları şöyle;

'KREDİ KARTINA FARKLI FİYAT' AÇIKLAMASI

"Kredi kartına farklı fiyata ilişkin bir karar alınması söz konusu değil. Kredi kartına farklı fiyat kararı BDDK'nın alanına girer.

Kredi kartından ilave bedel alamazlar. Bu kanunda açıkça belirtilmiş. PUİS bununla ilgili Ticaret Bakanlığı bünyesindeki BDDK'dan peşin satışta indirim yapabileceklerine dair görüş alabilirler. Nakit ödemeye ilişkin indirim kararına mevzuatta engel yok.

Üye iş yerleri mal ve hizmet alımlarının bedelini kabul etmek zorundadır. İlave bir ödemede bulunması istenemez. Bu talep olumlu mu onu da irdelemek lazım.

"DÜNYADA DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI BİRBİRİNE YAKLAŞTI"

Motorin fiyatları benzin fiyatlarından daha fazla oldu. Promosyonlu satış devrine ilişkin olarak da Türkiye'nin gündeminde eskiden promosyon yarışı vardı. Bu bir şekilde finanse ediliyor. Bayilerin şikayeti var dağıtım şirketleri şeffaf değil diyorlar. Şeffaflık bizim kurumun olmazsa olmazı. Sendikalardan bayileri eğitmelerini bekliyoruz. Yüzde 43'lük maliyetleri bayi karşılamış. Toptancı bir şirketin promosyona katılmasıyla perakendecinin promosyona katılım oranının aynı olması doğru mu değil mi PÜİS buna çalışsın.