FİNANS

Erdoğan'dan kaymakamlara maaş müjdesi

10 Ocak 2018 15:38

Kaymakamlarla bir araya geldiği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir değil. Ücret dengesinin en geç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan'dan kaymakamlara maaş müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı'na katıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum." dedi.
 
Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz.
 
 

 
"İdarecilerin mesai mefhumu olmaz"
 
Vali bakan belediye başkanı düzeyindeki idarecilerin mesai mefhumu olmaz benim de olmaz. Biz full mesai. Şu saatte başla bu saatte bitsin yok. Ne zaman burada işim biterse o zaman. Telefon kapalı olmayacak. Bu gece saat 01.30 genel başkan yardımcımı aradım bir konuyu öğrenmem gerekiyordu. 01.30'da ben ayaktaysam o da ayakta olsun. Sorunumu onunla görüştükten sonra çözmüş oldum.
 
"2023'te ilk 10'a gireceğiz"
 
Bu ülke 2023'te ilk 20'nin içine değil artık ilk 10'un içine girecek. Birisi diyor ki kamyon şoförlerine sorun yolların durumunu eline diline dursun. 20 yıl önce bu yollarda kamyonlar rahat rahat hareket edebiliyorlar mıydı?"
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Okuyucu Yorumları24 yorum
  • 230 Oy
    Ne olur herşeye karışmayın artık! Dokunduğunuz herşeyi mahvettiniz. Kendi ülkemizde mülteci olduk, adalet yerlerde, ticaret yerlerde sürünüyor, tarım bitti samani ithal ediyoruz daha ne kaldı...
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  • 181 Oy
    GSMH Kişi başı 3.500 USD den 11,000 USD ye çıktıysa 4 kişilik bir ailenin Yıllık GSMH dan alması gereken tutar eder sana 44,000 USD...Bu rakamı TL ye çevirirsek ; 44,000 USD X 3,75=165,000 TL eder..Yanlışsa biri düzeltsin. Şimdi 165,000 TL kaç tane 4 kişilik haneye girebiliyor.. ve bu rakamı yılda kimler kazanabiliyor. Şaka gibi
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  • 115 Oy
    Kişi başı 11 bin dolar olmuş bu 11 bin doları kişilere dağıtsanız,15 senedir baştasınız Kaymakların maaşını neden düzeltmediniz bugune kadar,şimdi il ve ilçe başkanlığınızı yapıyorlar o yüzdenmi şimdi aklınıza geldi ?Önce işsizlere iş verin iş...
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  • 132 Oy
    rüşvetler ve büyük yalanlar ...
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  • 95 Oy
    memur yüksekokul üniversite yüksek lisans yapıp ta işciye ikramiye verilmesi ni düzeltin işcinin emekli ikrameyesi ve memurur emekli ikramiyesini ve emekli maaşını karşilaştırın ek göstergeleri düzeltin aynı görev aynı hizmeti ayrı değerlendiğiniz sürece daha çok konuşuuzz
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  • 45 Oy
    Ücret dengesizliğini ancak Kaymakamlarda mı bulabildiniz Sayın Cumhurbaşkanı!?.
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  • 44 Oy
    Birileri hak mı dedi???O zaman bir vekil maaşı öğretmenden fazla olmasın diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alın.En çok yatan en çok maaşı alıyor bu ülkede.
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  • 41 Oy
    şu kişi başına düşen 11 bin dolar olan gelirden 2bin lirasını ben alıyorum. benim geriye kalan hakkımı kim alıyor?
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  • 37 Oy
    arkadaşlar kimin cebinde 11bin dolar var kişibaşı gelir adamlar ay sonunu zor getiriyo
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  • 31 Oy
    Eğitim seviyesimi yükselmiş?20 yıllık öğretmenim böyle espri duymadım.Allah akıl fikir versin
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  • 27 Oy
    erdoğan neyin kafasını yaşıyor bilen varmı! 11 bin usd kim alıyor. ülke kan ağlıyor siyasiler saçmalıyor.
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  • 22 Oy
    evet evet simdi bir kisi 444 dolara calisiyor .. asgari ucreti dolara vurdugunda
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  • 21 Oy
    Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. ÇOK ÖZÜR BU ERDOĞAN IN TÜRKİYE DEN BAHSETTİĞİNDEN EMİNMİYİZ
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  • 22 Oy
    Senin vatandaşlar kamu çalışanlarını vara yoğa şikayet etmeyi ata sporu haline getirdi sayenizde. Bakıyorsun ya meseleyi yanlış anlamış ya da art niyetli. Hiç karşımdaki de insan onun da bir sabrı bir sınırı var. Günde benim gibi 10 anlayışsız çıksa bu adamın iş hayatı felç olur diyecek zekaya sahip kimse yok. BİMER sağ olsun.
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  • 18 Oy
    şimdide kaymakamlarımı esır aldın muhtarlar kurtuldu sanırım
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  • 16 Oy
    yanı kaymakamlar seçimlere iyi çalışın diye kulak çekiyor son kozu ya kaçıp gidecek yada iktidarını güvenceye alacak herkezden uçan kuşdan medet umar oldu akapenin yapacağı suriye düzelmeden biraz daha kaçak alacak vatandaş yapacak oy kullandıracak sonra kovacak hahha hah ha
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  • 15 Oy
    Emrin olur reis, herkes ayakta yeter ki sen rahat uyu. :((
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  • 16 Oy
    makama mevkiye değil yapılan işin tehlikesine zorluğuna ömürden götürdüklerine bakılarak ücret verilmeli.askerle polisi öğretmeni doktoru bankacıyı nüfus memurunu aynı kefeye koymamak lazım,elmalarla armutları toplamamamız lazım.ee koskoca beyin cerrahı kaymakamdan az mı maaş alsın peki,dört sene kamu yönetimi oku yada ilkokul mezunu bir vali ol ama altındakilerden çok maaş al.
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  • 10 Oy
    he babo he
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  • 8 Oy
    oylar ne alemde patron ????
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  • 9 Oy
    birde hizmetli maaşlarına el atsanız çok güzel olur be reis
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  • 7 Oy
    vitrin 2019
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  • 21 Oy
    dogru bir karar polislerin 7/24 calisma saatleri ustelik mesai ucretleride yok insallah tum calisanlar hakettikleri ucreti alirlar
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  • 40 Oy
    sayın cumhurbaşkanımız doğru söylüyor.kaymakamlıkta en düşük maaş alan ,kaymakamdır.onun dışındaki bütün memurlar,hizmetliler filan kaymakamdan daha yüksek alıyor.diğer kurumlarda da böyle.mesela bir öğretmen milli eğitim müdüründen fazla maaş alıyor.bu adaletsizliğin acilen giderilmesi lazım.
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