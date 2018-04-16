Erzurum Şeker Fabrikasına talip yok

Erzurum Şeker Fabrikası'nda ihalesinde teklif veren firma yok. Bugünkü ihale sürecine Turhal Şeker Fabrikası, Ilgın Şeker Fabrikası için devam edilecek.
Şu ana kadar ihale edilen fabrika ve değerleri şu şekilde:
Çorum Şeker Fabrikası: 528 milyon lira
Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon lira
Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon lira
Niğde-Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon lira
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