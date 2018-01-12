FİNANS

Ev alacaklara Maliye'den 10 uyarı

12 Ocak 2018 09:48

Maliye Bakanlığı ev alacak vatandaşları neler yapmaları gerektiği noktasında uyardı. Maliye'nin 10 başlıkta yaptığı uyarıda ev alacaklara tapu işlemlerinde gerçek bedelin beyan edilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, satın alınan gayrimenkul için fatura istenmesi yönünde de çağrıda bulunuldu.

Ev alacaklara Maliye'den 10 uyarı
Maliye Bakanlığı, vatandaşları ister nakit ister krediyle olsun aldıkları gayrimenkulleri gerçek bedelinden beyan etmeleri konusunda uyardı.
 
Ekonomi yönetiminin ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerinde gerçek beyan için başlattığı seferberlik kapsamında vatandaşlara müteahhit, emlakçı ya da inşaat firmasından mutlaka fatura almaları çağrısı yaptı.
 
Sabah'ın haberine göre; Maliye'nin vatandaşlara uyarıda bulunduğu 10 başlık şöyle;
 
HARÇLAR MERCEK ALTINDA: Tapu harçları, vergi değerinden az olmamak üzere gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden ödenmeli.
 
GERÇEK BEDELİ BİLDİRİN: Tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan edin.
 
EKSİK ÖDEYENE CEZA: Eksik ödenen tapu harçları alıcı-satıcıdan cezalı olarak tahsil ediliyor. Daha az vergi ödemek için ev faturasının düşük kesilmesine izin vermeyin.
 
FATURA ALIN: Müteahhit, inşaat şirketi ve komisyonculardan ödediğiniz bedel karşılığında fatura alın.

YETKİSİZ KİŞİ UYARISI: Tapu müdürlüklerinde yetkisiz kişiler aracılığıyla yapılan işlemler nedeniyle mağduriyet yaşanabiliyor, kayıtsız aracılık hizmetleri vergi kaybı yaratıyor.

KAYITSIZ İŞ YAPANI BİLDİRİN: Fatura vermeyen emlakcı, aracıları en yakın vergi dairesine, ya da Vergi İletişim Merkezi'ne bildirin.

BAŞKA ŞEHİR: Alım-satım işlemlerini başka şehirde otursanız da en yakın tapu müdürlüğünden yapabilirsiniz.

SMS UYARI SİSTEMİ: E-devlet üzerinden cep telefon numaranızı sisteme kaydederek, taşınmazınızla ilgili olarak bilginiz dahilinde olan ya da olmayan herhangi bir işlem talebi olduğunda haberdar olabilirsiniz.

YURTDIŞINDAN DA YAPABİLİRSİNİZ: Yurtdışında da Berlin Başkonsolosluğu tapu temsilciliğinde işlem yapılabilir.
 
5 YILLIK SÜREYE DİKKAT: Gayrimenkul alım ve satımında 5 yıl içinde gayrimenkul tekrar satıldığında değer artış kazancı vergisi ödeniyor.

 

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Okuyucu Yorumları15 yorum
  • 86 Oy
    amaç vergi almak
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  • 5 Oy
    Senelerce didin bir ev alcam diye sevin üstüne kredi çek faizini öde bir de devlet senden vergi alsın! İlk alınan evlerden vergi alınmaması lazım bunun sosyal devletle alakası yok, kasada para bitti sanırım nerden ne çıkartırız derdindeler!
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  • 5 Oy
    hem de ne vergi..yüzde dört...yuh beeee...500bin lik bir dairede 20bin tl...
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  • 4 Oy
    yuh be sanane bnm 5 yilda evimi satip satmamamdan calmayip caldirmassan bunlara düsmessin
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  • 3 Oy
    devlet eli miletin cebinde nasıl alıcağını şaşırdı
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  • 1 Oy
    madem oyle gerçek değerinde gösterilecekse vergi %4 değil % 2 olsun daireler zaten pahalı birde gerçek değerinde ödenirse sektör zaten zorda dahada zora girer % 2 olursa hem devlet hem satan hemde alan kazanır..
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  • 1 Oy
    Kişi evini satıyorsa nasıl fatura verecek.Kendi evi.
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  • 1 Oy
    vergileri %2 düşürsünler sektör zaten sıkıntılı ...
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  • 1 Oy
    Önce devlet kendi ne baksın toki den ev aldım toplamda 130,00.00 küsür ödedim ama iş tapu alımına gelince belediyenin verdiği rayiç değer 78,000,00 tl.den tapu devri yapıldı aradaki fark ne oldu anlamadım
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  • 0 Oy
    Anlıyor ve katılıyorum..sosyal devlet vatandaşının insan gibi yaşamasını destekler anayasada yazar.1 kredi çekıyorum çektiğim para zaten borc VERGİ alıyorsun parayı satandan kazancından alsana.2.Ben zor zahmet ev alacağim birde sen ev alandan VERGİ alıyorsın 200000 tl lik eve 4000 alan 4000 satan verieyor,satan bunuda alana yukluyor İNSAFF İNSAF birde tapu masrafı alana..İNSAF. vergi toplanacaksa adil olmalı.Hibir hukukcu da bununla ilgili itiraz etmiyor.
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  • 0 Oy
    Müteahhitler, muayenehane sahibi doktorlar, avukatlar, kuyumcular yıllardır ya eksik fatura veriyorlar, ya da hiç vermiyorlar, VERGİ KAÇIRIYORLAR. Maliye bakanlığı da kış uykusuna yatmış AYILAR gibi uyuyor. Var mı itirazı olan ???
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  • 0 Oy
    darısı ikinci el otomotiv sektöründeki deynekcilerinde vergisiz algısız satış yapmalarının önüne geçilebilmesine
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  • 0 Oy
    Vergiyi düşük tutun.Kimse kaçırmaz.Ayrıca yeni bir 1+1 alındı.Evi 60 000.-tlye aldıkları halde,müteahhit korkusundan bir önceki sahibine 78 000.tl olarak yazdırdığı için,1800.-tl vergi verecekleri yerde 3375.-tl vergi ödediler.Buna ne denir?Maliyenin densizliği.
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  • 0 Oy
    artık resmen nasıl halktan kırarım diye bakıyorlar.
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  • 0 Oy
    gelir gergisi kalksın alıcılarda satıcılarda tapu harcını yüksek ödemeye razı
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