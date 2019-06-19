FİNANS

Facebook, Libra adını verdiği kendi kripto parasını piyasaya sürecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2019 00:30 | Son Güncelleme

Facebook, 2020 yılında “Libra” adlı yeni bir kripto para biriminin piyasaya sürülmesinin planlandığını bildirdi.

Facebook, Libra adını verdiği kendi kripto parasını piyasaya sürecek

Sosyal paylaşım platformu Facebook, gelecek yıl (2020) yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu.

Facebook’tan yapılan açıklamada 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para biriminin “Libra” olarak adlandırılacağı, Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da destekleneceği belirtildi.

Açıklamada Facebook’un kripto para birimine ilaveten “Calibra” adı verilen bir dijital cüzdanın oluşturacağı, platformun kullanıcılarının kendi aralarında mesajlaşır gibi “Libra” transferi yapabileceği kaydedildi.

HARCAMA VE PARA TRANSFERİ

Facebook açıklamasında, “Dünyanın pek çok yerindeki insan en basit seviyedeki finansal hizmetlere erişemiyor. Dünyada yetişkinliklerin neredeyse yarısının banka hesabı bulunmuyor. Gelişen ülkelerde ve kadınlar arasında bu oran daha da kötü. Gelişen piyasalardaki küçük işletmelerin yaklaşık yüzde 70’inin krediye erişimi yok. “ değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada Facebook kullanıcılarının sunulacak yeni hizmetle tasarruf, harcama ve para transferi yapabilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Facebook açıklamasında kripto para biriminin ve dijital cüzdanın Facebook Messenger, WhatsApp ya da “Calibra”nın kendi cep telefonu yazılımı üzerinden kullanılmasının mümkün olacağı hatırlatıldı. (AA)

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Hazine 2 milyar lira borçlandı Hazine 2 milyar lira borçlandı
Hazineden kurumsal yatırımcılara altına dayalı kira sertifikası ihracı Hazineden kurumsal yatırımcılara altına dayalı kira sertifikası ihracı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
facebook Libra Kripto Para

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

25 bin araç çürümeye terk edildi

25 bin araç çürümeye terk edildi

Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar

Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar

Kolisi 4.5 liraya kadar düştü

Kolisi 4.5 liraya kadar düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kilosu 10 TL'den satılıyor! Hedef 800 ton

Kilosu 10 TL'den satılıyor! Hedef 800 ton

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine 2 milyar lira borçlandı

Hazine 2 milyar lira borçlandı

Hazineden kurumsal yatırımcılara altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazineden kurumsal yatırımcılara altına dayalı kira sertifikası ihracı

Avrupa’nın biberi Yenişehir’den! Biberin tarlada fiyatı 3 lira

Avrupa’nın biberi Yenişehir’den! Biberin tarlada fiyatı 3 lira

Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek

Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek

İkinci sondaj gemisi perşembe günü yola çıkıyor

İkinci sondaj gemisi perşembe günü yola çıkıyor

5 yıldızlı otel icradan satılacak

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.