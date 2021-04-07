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"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 10:33 | Son Güncelleme

Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmeliğe göre, Türkiye'de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurulacak. Şirketlerin şube açması izne tabi olacak ve her şube için 1 milyon TL sermaye şartı aranacak. Yalnızca konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi amacıyla kurulan şirketlerin özkaynağının toplam aktiflerine oranı asgari yüzde 2 olacak. Şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı, tasarruf fon havuzu ile özkaynakları toplamının yüzde 75'ini aşamayacak.

BDDK YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, Türkiye'de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ( BDDK) başvurulacak.

Şirketlerin şube açması izne tabi olacak. Şube açma izni almak üzere BDDK'ya başvuracak şirketin ilgili maddelerde yer alan standart oran ve sınırlamalara uyumlu olarak faaliyet göstermesi ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermayeye sahip olması gerekiyor.

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Bu kapsamda, şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyeleri de BDDK iznine tabi olacak. Şirketin faaliyetlerine son vermesi ve iradi tasfiyesi için konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte BDDK'ya başvurması gerekiyor.

Tasarruf finansman şirketlerinin bağımsız denetimi bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak.

Tasarruf finansman sözleşmelerine yalnızca konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi amacıyla tasarruf yapılması ve finansman sağlanması konu edilebilecek.

Şirketler, kimliklerini belgelemeyen müşteriler ile sözleşme düzenleyemeyecek ve işlem yapamayacaklar. Şirketin özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunlu tutuldu.

Bir şirketin imzalayacağı, tahsisat tutarı 1 milyon TL'yi aşan yüksek tutarlı sözleşme tutarlarının toplamı, şirketin ilgili tarihteki tüm sözleşme tutarlarının toplamının yüzde 15'ini, şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı, tasarruf fon havuzu ile özkaynakları toplamının yüzde 75'ini aşamayacak.

(Reuters)

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