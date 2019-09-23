FİNANS

Fed/Kaplan: Fed'den 2020 yılında bir indirim bekliyorum

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 12:15 | Son Güncelleme

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 yılında yalnızca bir kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi.

Fed/Kaplan: Fed'den 2020 yılında bir indirim bekliyorum

Kaplan, Fed'in faiz indirimi ile işinin en azından önümüzdeki bir kaç ay için bittiğinin altını çizerek, bu nedenle 2019 için başka faiz indirimi öngörmediğini, ancak 2020 yılında bir indirim olabileceğini söyledi ve ekledi:

"Faizin yılı yüzde 1.875 düzeyinde tamamlayacağını ifade etmiştim. Bu, Fed'in daha fazla faiz indirimini değerlendirmesine karşı olduğum anlamına geliyor mu? Hayır, ben açık fikirliyim; ancak, bu yıl daha fazla adım atmaya doğru bir eğilimim yok."

KAYNAK:DHA

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Dallas Merkez Bankası ABD Merkez Bankası

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