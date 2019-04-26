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Fırıncılar 'ramazan pidesi' mesaisine hazır

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2019 11:26 | Son Güncelleme

Fırıncılar, ramazanda iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını yaptı. Bazı fırınlar, 300 gram ramazan pidesini 2,5 lira, 500 gram yumurtalı pideyi 5 liradan satmayı planlıyor.

Fırıncılar 'ramazan pidesi' mesaisine hazır

Cumhuriyet Lezzet Dünyası Yöneticisi Sabri Bingöl, AA muhabirine, ekip olarak ramazan için gerekli planlamayı yaptıklarını söyledi.

Ramazanda satılan ekmek çeşitlerinde pidenin önemli yer tuttuğunu belirten Bingöl, "Bu sene Ankara'daki pide fiyatları federasyonumuz tarafından belirlendi. Biz de hazırlıklarımızı tamamladık. 300 gramlık ramazan pidesini bu yıl 2,5 liradan, 500 gram yumurtalı pideyi 5 liradan satacağız. Geçen sene Ankara'da 275 gram pide 2 liraydı. Yumurtalı pide yine aynı fiyattan satılmıştı." dedi.

Ramazan pidesinin tüketimine ilişkin tavsiyede bulunan Bingöl, "Oruç tuttuğumuz için akşama kadar midemiz aç kalıyor. Bu yüzden pideyi çok sıcak tüketmemek gerekiyor." diye konuştu.

Bingöl, iftara yaklaşık 2 saat kala hazırlamaya başlayacakları pidelerin üzeri kapatılarak evlerde saklanabileceğini, diğer ekmekler gibi pidenin de israf edilmemesi gerektiğini bildirdi.

EN ÇOK YUMURTALI PİDE TERCİH EDİLİYOR

Nimet Fırını Yöneticisi Osman Atak da "11 ayın sultanı ramazan" için ön hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, "Ramazan pidesi için özel un getirtiyoruz. Gece ve gündüz çalışma saatlerimizi ayarladık. Ekipmanlarımız hazır, bakımlarını yoğun geçecek ramazan ayı için yaptık. Allah nasip ederse 7 Mayıs'ta ilk pidemizi çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerin genel olarak yumurtalı pideyi tercih ettiklerine dikkati çeken Atak, herkesin ihtiyacına göre pide üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Atak, bu yıl un fiyatlarına zam geldiğini anımsatarak, 300 gram pideyi 2,5 liradan satışa sunacaklarını kaydetti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
ramazan pidesi fırıncılar

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