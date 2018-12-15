FİNANS

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.12.2018 00:27 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili kararını açıkladı. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu 'BB', görünümünü ise 'Negatif' olarak korudu.

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili kararını açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB” ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti.

Fitch, Türkiye için 2018’deki ilk değerlendirmesini 19 Ocak’ta yapmış ve notu 'BB+'da görünümü ise durağan olarak teyit etmişti. Kuruluş ikinci değerlendirmesini ise 13 Temmuz’da yapmış, ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+'dan BB'ye indirmişti.

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