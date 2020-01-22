“Gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık ediniminde sınırın 500 bin dolara yükselmesini bekliyoruz"

Türkiye’de 2019 yılında yabancıya konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 14,7 artarak 45 bin 483’e yükseldi ve toplam 6,7 milyar dolar gelir elde edildi. Gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık uygulamasında alt sınır 2018 yılında 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü. Yabancıya konut satışında öne çıkan Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe; "100’den fazla ülkeden ciddi bir talep alan Türkiye’nin, yatırımcı vizesi olarak da bilinen benzer programları uygulayan İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta gibi ülkelere kıyasla düşük kalan yatırım alt tutarını, 2020 yılının ikinci yarısında 250 bin dolardan 500 bin dolara çıkaracağını öngörüyoruz." dedi. Bayram Tekçe, "100’den fazla ülkeden ciddi bir talep alan Türkiye’nin, yatırımcı vizesi olarak da bilinen benzer programları uygulayan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında düşük kalan yatırım alt tutarını, 2020 yılının ikinci yarısında 250 bin dolardan 500 bin dolara çıkaracağını öngörüyoruz." dedi.

"Yatırımcılar Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyor"

Yabancıya konut satışındaki artışta vatandaşlığın etkisi olmakla birlikte en önemli faktör olmadığını belirten Bayram Tekçe, "Toplumdaki genel kanının aksine vatandaşlık edinimi için alınan gayrimenkul adedi, toplam yabancıya satışın ancak yüzde 15’ini oluşturuyor. 2019 yılında vatandaşlık için verilen uygunluk belgesi sayısı ise 6 bin 85 oldu. Bünyesinde yer aldığımız sivil toplum kuruluşlarıyla sektörde yaşanan sorunları tespit ettik. Kamu yönetiminin güçlü iradesi ve desteği ile kılcal damarlara kadar inilerek her detayda süreçlerin daha sağlıklı ve hızlı çözümü sağlandı. Gayrimenkul satın almanın kolaylaşmasıyla sektörün büyüdüğünü görmek bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Diğer taraftan yatırım yoluyla vatandaşlık programlarında Türkiye’yi diğer Avrupalı ülkelerle kıyaslayan Bayram Tekce, "İspanya’da en az 500 bin euroluk emlak yatırımı yapıp vatandaşlığa başvurmak için 10 yıl beklemek gerekiyor. Yunanistan ise 250 bin euro ve üstü değerde konut alımına karşılık sadece 5 yıllık oturum izni veriyor. Türkiye bu ülkelerle kıyaslandığında ciddi bir fırsat sunuyor. Şunu da belirtmeliyim ki bu süreçte Türk yetkililer başvuruları titizlikle inceleyip, Türkiye için fayda oluşturacak başvuruları gözetiyor. Dünyada bu sermaye birikimine ulaşabilen yatırımcılar, Türkiye’nin parlak geleceğine ve modern hayatına da ortak oluyorlar. Artan talebin farkında olan Türk yetkililerin 2020 yılı içinde minimum gayrimenkul yatırım tutarını 500 bin dolara çıkaracağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.