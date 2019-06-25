FİNANS

'Genç Çiftçi' desteği ile kurduğu çiftlikte yılda 2 bin kaz yetiştiriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Sağlık Teknikerliği Bölümü mezunu Yunus Orkin (29), 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin TL destek alarak, çocukluk hayali olan kaz yetiştirmek için çiftlik kurdu. Küçük bir kuluçka makinesi ile başladığı işini büyüten Orkin, yılda 2 bin kaz yetiştiriyor.

'Genç Çiftçi' desteği ile kurduğu çiftlikte yılda 2 bin kaz yetiştiriyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Sağlık Teknikerliği bölümünden 4 yıl önce mezun olduktan sonra memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine dönen Yunus Orkin, ailesinin beyaz et ihtiyacı için kaz beslemeye başladı. Orkin, ardından 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin TL destek alarak kaz çiftliği kurdu. Orkin ve ailesi, şimdilerde yetiştirdikleri kazları, Türkiye’nin çeşitli illerine satıyor:

genc-ciftci-destegi-ile-kurdugu-ciftlikte-yilda-2-bin-kaz-yetistiriyor_4218_dhaphoto1

Kars gibi Güroymak ilçesinin de kaz yetiştiriciliğine uygun olduğunu anlatan Orkin, üniversiteden mezun olduktan sonra kaz yetiştiriciliği yapmaya karar verdiğini anlattı. Orkin, şöyle konuştu:

genc-ciftci-destegi-ile-kurdugu-ciftlikte-yilda-2-bin-kaz-yetistiriyor_4218_dhaphoto3

"Mezun olduktan sonra Güroymak’a gelerek 'Genç Çiftçi' destek programına başvurdum. Buradaki yetkililer de bizlere 30 bin TL destek sağladılar. Bu parayla yeni kuluçka makineleri ve yumurta satın aldık. Kısa sürede civcivlerimizi yetiştirdik. Bugün yılda yaklaşık 2 bin kaz ve civciv yetiştiriyoruz. Dünyanın en değerli hayvansal yağlarından biri kazın iç yağıdır. Bunun üretimi de kazların soğuk havada yedikleri kardan dolayı ısınmak için ürettiklerini biliyoruz. Çocukluktan beri kaz yetiştiriciliği hayalim vardı. Bunu da eskiden beri kışlık beyaz et ihtiyacımızı karşılamak için yapıyorduk. Küçük çapta yerli 3- 5 kaz besliyorduk. Bu işe başladıktan sonra 'Linda' ırkını getirdik. Bu ırkın hem et verimi, hem de yumurta verimi yüksek. Yaklaşık 4 yıldır da bu ırkı besliyorum. Daha sonra Almanya’da 'Mast' denilen bir ırk var. Onu da getirdik. Bu ırk hem etiyle, hem de yumurtasıyla Linda ırkını ikiye katlıyor. Biz kaz yetiştiriciliğini bu bölgede yaygınlaştırmak istiyoruz. Şu an kazlardan elde ettiğimiz yumurta ve eti bölgeye pazarlıyoruz. Bölgenin civciv ihtiyaçlarını da karşılamak istiyoruz. Çünkü çok yoğun bir talep var. Şu anda 2 dönümlük bir alanda bu işi yapıyorum. Bu kadar kısıtlı bir alanda işimi büyütebilmem benim için büyük başarı."

KAYNAK:DHA

PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
'Facebook 'libra' ile bankalara meydan okuyor''Facebook 'libra' ile bankalara meydan okuyor'
8 yıl aradan sonra yeniden başladı!8 yıl aradan sonra yeniden başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genç Çiftçi Projesi çocukluk hayali kaz yetiştirme

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altında bu verilere dikkat!

TESK'ten "yanıltıcı indirim kampanyası" uyarısı

İnternetten alışverişte dikkat: Bu tuzağa düşmeyin

'Facebook 'libra' ile bankalara meydan okuyor'

'Facebook 'libra' ile bankalara meydan okuyor'

Tahran-Van treni ilk seferini gerçekleştirdi

8 yıl aradan sonra yeniden başladı!

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Bakan Selçuk, Sosyal Çalışma Programları'nın tarihini açıkladı

Yüz binlerce kişi bunu bekliyordu! Bugün başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.