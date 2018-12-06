Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Yeni iş kuran gençlere bir yandan Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki, bir yandan da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile prim teşviki sağlanıyor. Vergi teşviki, 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerine uygulanıyor. Bunların, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Bu yılki vergi dilimleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 75 bin lira gelir elde eden bir genç girişimci 17 bin 130 lira gelir vergisi ödemekten kurtulacak. Geliri daha fazla olan girişimciler ise kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı için ödemeleri gereken 17 bin 130 lirayı ödemeyecekler. VERGİ TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR? Genç girişimcilerde kazanç istisnasından; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler yararlanabiliyor.

Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, kira, menkul kıymet sermaye iradı, ücret gibi beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilecekler. Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlı olacak. Önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanması, teşvik süresini uzatmayacak. ERTESİ YILA DEVRETMEYECEK Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda, teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemeyecek. Genç girişimci teşvikinden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere uygulanan 9000 TL’lik kazanç indiriminden yararlanamayacaklar. ÖLEN BABASININ İŞİNİ DEVRALAN DA YARARLANACAK Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, teşvikten yararlanılabilmesi için devralınan kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar akraba olmaması gerekiyor. Ölüm dolayısıyla 29 yaşını doldurmamış eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde ise üç yıl süreyle vergi teşviki uygulanacak.