FİNANS

Gözde teknikerleri" yetiştirecek okulları belirledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

MEB, "10 bin lira maaşlı gözde teknikerleri" yetiştirecek okulları belirledi.

Gözde teknikerleri" yetiştirecek okulları belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, uluslararası alanda Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında ayda 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilmesi planlanan nitelikli teknikerlerin yetiştirileceği liseler belirlendi.

Çorum, Gaziantep ve Konya'daki üç lise, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacak.

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Bu bölümü seçecek öğrencilerimiz, Endüstri 4.0 ile eğitimler alacaklar. Öğrenciler, aylık 150 lira burs alıp fabrikalarda staj yapacaklar, mezun olur olmaz Türkiye'de çalışabilecekleri gibi yurt dışında yapılan projelerde de görev alabilecekler. 10 bin kişilik istihdam planımızın büyük bir kısmı bu liselerde yetiştirilecek" dedi.

KAYNAK:AA

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Hazine 5,6 milyar lira borçlandıHazine 5,6 milyar lira borçlandı
Bakan Turhan'dan Aydın-Denizli Otoyol ihalesine onay Bakan Turhan'dan Aydın-Denizli Otoyol ihalesine onay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli eğitim bakanlığı istihdam

En Çok Okunan Haberler

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Çiftçiye müjde! Litresi 100 euro

Çiftçiye müjde! Litresi 100 euro

Doların gözü bu kararda!

Doların gözü bu kararda!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

1500 yıl yetecek rezerv bulundu

1500 yıl yetecek rezerv bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Teknoloji ambargosu Huawei’nin sonunu getirebilir”

Korkutan açıklama! Huawei'nin sonu gelebilir

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

Hazine 5,6 milyar lira borçlandı

Hazine 5,6 milyar lira borçlandı

Bakan Turhan'dan Aydın-Denizli Otoyol ihalesine onay

Bakan Turhan'dan Aydın-Denizli Otoyol ihalesine onay

Düğün sezonunda sahte altına dikkat

Altın alacaklar dikkat!

Amazon.com.tr Avrupa'ya ihracat başlattı

Amazon.com.tr Avrupa'ya ihracat başlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.