FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2019 10:57 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 229,3 lira seviyesinde dengelendi. Yurt içinde gram altının, dolar kuru ve ons altından aldığı destekle 230 lirayı test ettiğini ifade eden Uzmanlar, gram altının 230 liranın üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişlerine devam edebileceğini söyledi. Kapalı çarşıda gram altın 229,3 lira, çeyrek altın 377 lira ve Cumhuriyet altını 1.535 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü 229,2 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 229,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını 1.535 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da Asya piyasalarında yatay seyir izlemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.338,26 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün 1.347 doları test eden altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları sonrası gerilediğini belirterek, " Fed tutanaklarına göre, neredeyse tüm üyeler bu yıl bilanço küçültülmesine son verilmesinin iyi olacağını düşünüyor. Bu durum, bilanço daraltmanın ekonomiye zarar vereceğini düşünen yatırımcılar tarafından memnunlukla karşılandı. Altının ons fiyatı teknik olarak 1.331 doların üzerinde kalmayı başardı. Altının ons fiyatında hedefin 1.350 doların olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde gram altının, dolar kuru ve ons altından aldığı destekle 230 lirayı test ettiğini ifade eden Memiş, gram altının 230 liranın üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişlerine devam edebileceğini söyledi.

Memiş, orta ve uzun vadede değer kazanmasını beklediğini altının gram altında, teknik açıdan 226,5 liranın destek, 230 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bugün ABD ve Avrupa’da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

KANAK:AA

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