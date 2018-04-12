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Güvensiz üründen zarar görene tazminat

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2018 23:05 | Son Güncelleme

Ürün güvenliğine ilişkin tasarının yasalaşmasıyla, güvensiz ürünler tüketicilere satışmış olsa dahi, geri çağırma mekanizmasıyla toplatılması yasal zorunluluk haline getiriliyor. Ayrıca üretici sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar için zarar görene tazminatla sorumlu olacak.

Güvensiz üründen zarar görene tazminat

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ürün güvenliğine ilişkin tasarının yasalaşmasıyla, güvensiz ürünler tüketicilere satılmış olsa dahi, geri çağırma mekanizmasıyla toplatılması yasal zorunluluk haline getirileceğini söyledi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı'nı görüşmek için, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Tasarıyı komisyona sunan Bakan Zeybekci, ürün güvenliğinin, sağlık ve çevre koşullarını gözetmek ve hızla iyileştirmek suretiyle vatandaşların yaşam seviyesini doğrudan etkilediğini belirtti.

"Gelişmiş ve müreffeh bir ülkede, çocuklar oyuncaklardan zehirlenmez, ayakkabılardan kanserojen maddeler vücuda alınmaz ve standartlar dışında yapı malzemeleri olamaz." diyen Zeybekci, insan sağlığına ve çevreye zararlı ürünlerin vatandaşa sunulmasının gelişmiş ülkelerde suç olduğunu vurguladı.

Zeybekci, tüketiciye satılan ürünlerin geri çağırılması, piyasa gözetimi ve denetiminin (PGD) elektronik ortamda satılan ürünler için de yapılması, ihraç ürünlerine yönelik güvenlik denetimleri gibi hususlarda Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un yetersiz kaldığını bildirdi.

Geri çağırma ve toplatma yasal zorunluluk olacak
Ürün güvenliğine ilişkin yapılan denetimler sonucunda alınan önlemler ve yaptırımların yeterince caydırıcı olmamasının, bir sorun olarak hep karşılarına çıktığını aktaran Zeybekci, tasarıyla getirilen önemli değişiklikleri anlattı.

Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatçısından üreticisine kadar piyasaya ürün arz eden tüm aktörlerin, ürün güvenliğine ilişkin rolleri ayrı ayrı tanımlanmış ve sorumlulukları netleştirilmiştir. Piyasadaki ürünlerin izlenebilirliğindeki zorluklar, mevcut sistemimizdeki en önemli eksikliklerden biridir. Tasarı ile izlenebilirlik kuralı getirilmiştir. Tasarının yasalaşmasıyla, güvensiz ürünler tüketicilere satılmış olsa dahi, geri çağırma mekanizması ile toplatılması yasal zorunluluk haline getirilecektir.

Tasarıyla, güvensiz ürünün sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar ile yol açtığı zararlardan imalatçı veya ithalatçı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacaktır. Tasarı ile ihraç edilecek ürünlerin de güvenli olması hükme bağlanmış; Türk malı imajının sorumluluğu dikkate alınmıştır. İnternet, radyo ve televizyon üzerinden satışı yapılan ürünlerin de etkili bir şekilde denetlenebilmesini teminen tasarıya önemli hükümler konulmuştur. Son olarak, güvensiz ve uygunsuz ürünlere cezalarda caydırıcılık ve hakkaniyet sağlanması amaçlanmıştır."

Merdiven altı üretime denetim
Nihat Zeybekci, "merdiven altı üretim veya satış" diye tabir edilen durumlarda ürünün imalatçısı, yetkili temsilcisi veya ithalatçısının kimliğinin tespitinin güç olabildiğine işaret ederek, "Bunun için imalatçı ve ithalatçılar isim, ticari unvan veya markalarını ve açık adreslerini ürünün üzerinde gösterecek ve ürünü piyasada bulunduran her bir firma, ürünü aldığı firmanın ve sattığı firmanın kaydını tutarak, talebi halinde yetkili kuruluşlara beyan edecektir." dedi.

Tasarıda "Türk malı" imajını koruyacak önemli bir düzenleme yapıldığının altını çizen Ekonomi Bakanı Zeybekci, internet üzerinden satışı yapılan ürünlerin güvenliğine ilişkin takibin zorluğu nedeniyle, aracı hizmet sağlayıcıları için de ürünün takibine, izlenebilirliğine ilişkin yükümlülükler belirlendiğini dile getirdi.

Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tasarının yasalaşmasıyla, sorumluların ve sorumlulukların net tanımlanması, izlenebilirliğin ve cezalarda caydırıcılığın sağlanması, e-ticaretin de denetim altına alınması ile piyasa gözetimi ve denetimi daha etkin uygulanacaktır. Geri çağırma önleminin uygulanması, kamuoyunun güvensiz ürünlerle ilgili etkin bilgilendirilmesinin sağlanması ve ürün sorumluluğu tazminatının düzenlenmesi neticesinde vatandaşlarımızın günlük hayatını etkileyecek çok önemli yenilikler getirilecektir. İhracatın da yasa kapsamına alınması ile Türk malının ihraç pazarlarımızda imajı korunacak ve daha da kuvvetlendirilecektir.

Bu kazanımlar insanımızın hayatını muasır medeniyet seviyesine çıkaracak kazanımlar ve önemli merdiven basamakları olacaktır. Tüm milletimiz, batı ülkelerinde tüketiciye sağlanan hakları, onlara verilen değeri fazlasıyla hak etmektedir. Milletimizin günlük yaşamındaki her anını etkileyecek, çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğunu artıracak, üreticinin de sorumluluk duygusunu ve iş ahlakını üst seviyeye çıkaracak bu kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu kanun, kurallara uyan, işini en güzel şekilde yapan üreticimizi kötü örneklerden, haksız rekabetten koruyacak, halkımızın devlete olan güvenini artıracaktır."

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