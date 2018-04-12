Güvensiz üründen zarar görene tazminat

Zeybekci, tüketiciye satılan ürünlerin geri çağırılması, piyasa gözetimi ve denetiminin (PGD) elektronik ortamda satılan ürünler için de yapılması, ihraç ürünlerine yönelik güvenlik denetimleri gibi hususlarda Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un yetersiz kaldığını bildirdi.

"Gelişmiş ve müreffeh bir ülkede, çocuklar oyuncaklardan zehirlenmez, ayakkabılardan kanserojen maddeler vücuda alınmaz ve standartlar dışında yapı malzemeleri olamaz." diyen Zeybekci, insan sağlığına ve çevreye zararlı ürünlerin vatandaşa sunulmasının gelişmiş ülkelerde suç olduğunu vurguladı.

Geri çağırma ve toplatma yasal zorunluluk olacak

Ürün güvenliğine ilişkin yapılan denetimler sonucunda alınan önlemler ve yaptırımların yeterince caydırıcı olmamasının, bir sorun olarak hep karşılarına çıktığını aktaran Zeybekci, tasarıyla getirilen önemli değişiklikleri anlattı.

Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatçısından üreticisine kadar piyasaya ürün arz eden tüm aktörlerin, ürün güvenliğine ilişkin rolleri ayrı ayrı tanımlanmış ve sorumlulukları netleştirilmiştir. Piyasadaki ürünlerin izlenebilirliğindeki zorluklar, mevcut sistemimizdeki en önemli eksikliklerden biridir. Tasarı ile izlenebilirlik kuralı getirilmiştir. Tasarının yasalaşmasıyla, güvensiz ürünler tüketicilere satılmış olsa dahi, geri çağırma mekanizması ile toplatılması yasal zorunluluk haline getirilecektir.

Tasarıyla, güvensiz ürünün sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar ile yol açtığı zararlardan imalatçı veya ithalatçı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacaktır. Tasarı ile ihraç edilecek ürünlerin de güvenli olması hükme bağlanmış; Türk malı imajının sorumluluğu dikkate alınmıştır. İnternet, radyo ve televizyon üzerinden satışı yapılan ürünlerin de etkili bir şekilde denetlenebilmesini teminen tasarıya önemli hükümler konulmuştur. Son olarak, güvensiz ve uygunsuz ürünlere cezalarda caydırıcılık ve hakkaniyet sağlanması amaçlanmıştır."