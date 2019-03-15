Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: Esnafa desteğimiz sürecek

Esnaf ve KOBİ’lere sağladığı destekle reel ekonominin güçlü destekçisi olan Halkbank, ülke genelinde devam eden Üreten Türkiye buluşmaları kapsamında Adana bölgesinde firmalarla bir araya geldi. Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren beş yüzün üzerinde sanayici ve KOBİ ile buluşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, işletmelere Halkbank tarafından geliştirilen özel ürünleri anlattı.

Adana bölgesindeki yatırımların önemli bir istihdam kaynağı oluşturduğuna dikkat çeken Arslan, bölgede faaliyet gösteren KOBİ'lerin ihtiyaçlarını yerinde gözlemlediklerini ve gerekli notları aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl Adana bölgesinde toplam ticari kredilerimizi 7 milyar TL düzeyine yükselttiğimiz için memnunuz. 600 çalışma arkadaşımızla birlikte bölgedeki 36 şubemizde firmaların talep ve ihtiyaçlarına yanıt vermek için gayret ediyoruz. Hem Adana’da hem de Mersin ve Osmaniye’de ülke ekonomisine katkı veren işletmelere özel ürünlerimizi anlattık. Adana bölgesinin başta yaş meyve ve sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve hammaddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, taşımacılık ve lojistik sektörleri olmak üzere tüm faaliyet alanlarında büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”