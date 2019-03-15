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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: Esnafa desteğimiz sürecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren esnaf ve KOBİ’lerle buluşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, firma temsilcilerine Banka’nın yeni ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verdi. Halkbank'ın Adana bölgesinde geçtiğimiz yıl toplam ticari kredilerini yüzde 23,4 artırdığına dikkat çeken Arslan, "Güçlü sanayisi ve ihracatçı firmalarıyla ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan Adana bölgesinde firmaların ihtiyaç ve beklentilerine yanıt vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: Esnafa desteğimiz sürecek

Esnaf ve KOBİ’lere sağladığı destekle reel ekonominin güçlü destekçisi olan Halkbank, ülke genelinde devam eden Üreten Türkiye buluşmaları kapsamında Adana bölgesinde firmalarla bir araya geldi. Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren beş yüzün üzerinde sanayici ve KOBİ ile buluşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, işletmelere Halkbank tarafından geliştirilen özel ürünleri anlattı.

Adana bölgesindeki yatırımların önemli bir istihdam kaynağı oluşturduğuna dikkat çeken Arslan, bölgede faaliyet gösteren KOBİ'lerin ihtiyaçlarını yerinde gözlemlediklerini ve gerekli notları aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl Adana bölgesinde toplam ticari kredilerimizi 7 milyar TL düzeyine yükselttiğimiz için memnunuz. 600 çalışma arkadaşımızla birlikte bölgedeki 36 şubemizde firmaların talep ve ihtiyaçlarına yanıt vermek için gayret ediyoruz. Hem Adana’da hem de Mersin ve Osmaniye’de ülke ekonomisine katkı veren işletmelere özel ürünlerimizi anlattık. Adana bölgesinin başta yaş meyve ve sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve hammaddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, taşımacılık ve lojistik sektörleri olmak üzere tüm faaliyet alanlarında büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

'ADANA BÖLGESİ'NDA ESNAFIN ONU TANIYAN BİR BANKASI VAR'

Bölge esnafının Halkbank’a her zaman güvendiğini ve esnafın taleplerini iyi bilen bir Banka olarak bu alanda yenilikçi çalışmalar yürüttüklerini belirten Arslan şunları ifade etti:

“Adana Bölgesi'nde kredili müşterimiz olan esnaf sayısı geçtiğimiz yıl 30 bine yaklaştı. Esnaf Bankası olma ayrıcalığıyla sayısını artırdığımız müşterilerimiz, 1,7 milyar TL'nin üzerinde Hazine Destekli Esnaf Kredisinden yararlandı. Bu yıl esnafa özel yeni ürün ve hizmetlerimiz sunacağız, Bölge esnafının yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Halkbank’ın Adana ve çevresindeki işletmelere sağladığı özel ürünler arasında KOBİ Değer Kredisi, Endüstriyel Tarım Kredisi, Ortak Kazanç Kredisi, İhracat Seferberliği Kredisi, Büyüyen İhracat Kredisi gibi kredilerinin yanı sıra KOBİ Alacak Sigortası da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
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