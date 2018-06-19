Halkbank’tan esnafa özel Paraf ayrıcalığı

Esnaf ve sanatkarlar, 50 bin TL’ye kadar limitli Paraf Esnaf ile nakit akışlarını düzenleyip, tedarikçi firma limit özelliği sayesinde de mal ve hizmet alımlarında çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekler.

Paraf Esnaf’ın diğer ticari kartlardan farklı olarak, esnafa özel olarak geliştirildiğine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Halkbank olarak 80 yıldır esnaf ve sanatkarlarımıza verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekliyor ve Paraf Esnaf ile bir üst aşamaya taşıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmelerine yönelik olarak sunmuş olduğumuz Paraf Esnaf’ın birçok özelliği var. Esnaf ve sanatkarlarımız, Paraf Esnaf’la yaptıkları işlemleri peşin, eşit taksitli veya esnek vade ve tutarlarda gerçekleştirebilecek, ayrıca Paraf Esnaf ile yapacakları işlemler karşılığında ParafPara da kazanabilecekler.”

Esnaf nakit akışını Paraf Esnaf’la düzenleyecek



Halkbank’ın yenilikçi yaklaşımıyla geliştirilen Paraf Esnaf kart ile esnafın nakit akışını daha rahat düzenleyebileceğini belirten Arslan, “Sektörde bir ilk olan limit geçişkenliği özelliğiyle esnaf ve sanatkarlarımıza Paraf Esnaf limitini istediği gibi kullanma imkânı veriyoruz. Esnafımız, tedarikçi firma limitinin yetersiz kalması durumunda Paraf Esnaf kartın genel limitinden de kullanım yapabilme seçeneğine sahip olacak, ayrıca nakit ihtiyacı olduğunda nakit avans özelliği sayesinde de ihtiyacını karşılayabilecektir. Ayrıca, kredi hesaplarına tanımlanan Paraf Esnaf kart ile acil nakit ihtiyaçlarını tüm Halkbank ATM’leri aracılığıyla kredili mevduat hesaplarından da kolaylıkla çekebilecektir. Tüm bu özellikleriyle ayrıcalıklı bir ticari kart olan Paraf Esnaf’ın büyük ilgi göreceğine inanıyoruz” dedi.

