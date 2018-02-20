FİNANS

Hayal Ortağım platformu 3'üncü kez finalde!

20 Şubat 2018 12:11

YGA ve Turkcell iş birliğiyle geliştirilen ve bugüne kadar 200 bin engellinin hayatını kolaylaştıran Hayal Ortağım platformu, teknolojinin Oscar’ı sayılan GSMA’de 3. kez finale kaldı. Önceki yıllarda iki kez üst üste dünya birincisi olan Hayal Ortağım her yıl eklenen yeni teknolojik özellikleriyle Görme Engellilerin sosyal hayata katılımını arttırıyor.

Hayal Ortağım platformu 3'üncü kez finalde!
YGA -Young Guru Academy- ve Turkcell iş birliğiyle geliştirilen Hayal Ortağım platformu, teknolojinin Oscar’ı sayılan GSMA’de bu kez de ‘Akıllı Şehirler İçin En İyi İnovasyon’ kategorisinde finale kaldı. Görme engellilerin toplu taşıma araçlarını özgürce kullanabilmeleri için geliştirilen Hayal Ortağım Yol Arkadaşım özelliği ile finale kalan platform, Accenture, Cisco, Huawei ve KT gibi global markaların uygulamaları ile yarışacak. 
 

“DÜNYADA BİR İLK; ENGELLİLER RAHATÇA ULAŞIMLARINI SAĞLAYABİLİYOR”
 
Hayal Ortağım uygulaması entelektüel içerikleri sesli dinleme, sinemalarda sesli betimleme ve kapalı alan navigasyon özelliklerinden sonra şimdi de toplu taşıma entegrasyonu ile tüm dünyadan ilgi topluyor. Görme engelliler, alışveriş merkezlerinde i-beacon teknolojisi sayesinde sesli navigasyon alabiliyorlar. Otobüslere de uygulanan bu inovasyon sayesinde, ulaşımlarını rahatça sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda sinemada ekstra donanım, aparat veya yazılıma gerek olmadan, Hayal Ortağım üzerinden filmlerin sesli betimlemelerini alabiliyorlar. Dünyada ilk olan bu teknoloji sayesinde görme engelliler, vizyon filmlerini, herkesle aynı anda hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan izleyebiliyorlar.
 
HAYAL ORTAĞIM PROJESİ HAKKINDA
 
Görme engellilerin güncel bilgiye erişimini kolaylaştıran Hayal Ortağım platformu, YGA (Young Guru Academy) & Turkcell stratejik ortaklığı ile 2012 yılında hayata geçirildi. 
 
İçerisinde pek çok hizmeti bir arada barındıran Hayal Ortağım’ın uygulamalarından “Cepten Sesli Betimleme servisi görme engellilerin hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan sinemada izledikleri filmden daha fazla keyif almalarını sağlamak amacıyla geliştirildi. Dünyada ilk defa bir mobil uygulama üzerinden sunulan Cepten Sesli Betimleme hizmeti ile pek çok yerli yapım film kapsamında görme engelli sinemaseverlerle buluşuyor.
 
Hayal Ortağım’ın Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te hayata geçen “Ulaşım” özelliği, görme engellilerin duraklarda ve otobüslerde kimseden yardım almak zorunda kalmadan engelsiz seyahat edebilmesine imkân sağlıyor. Özellik durakta kullanıldığında, görme engelli yolcu hangi durakta olduğunu, bulunduğu duraktan geçen otobüslerin listesini ve kaç dakika sonra otobüsünün durakta olacağını öğrenebiliyor. Beklediği otobüsün durağa geldiği bilgisine sesli bir uyarıyla ulaşabiliyor. Araç duraklara yaklaşırken, otobüs şoförüne de duraktan bir görme engellinin otobüse bineceği uyarısı gidiyor. Görme engelli kullanıcı, yolculuk sırasında, hangi duraklardan geçtiğini öğrenebiliyor ve inmek istediği durağa yaklaştığında sesli bildirim alıyor. Beacon teknolojisiyle çalışan özellik hiçbir sapma olmadan otobüs, durak ve uygulama arasındaki iletişimin kurulması konusunda da dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.
 
Hayal Ortağım uygulaması içerisinde bulunan “Yol Arkadaşım AVM” özelliği sayesinde görme engelliler, alışveriş merkezlerinde önünden geçtikleri mağazaların hangi mağaza olduğu bilgisini alıyor ve gitmek istedikleri mağaza, asansör, danışma gibi noktalar için yönlendirmelere ulaşıyor.
 
 
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın