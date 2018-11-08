Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahvilin kupon oranı yüzde 5.20, getiri yüzde 5.25 oldu. Bu tahvil ihracıyla dış piyasalardan 2018'de 7.7 milyar dolar sağlandı" denildi

Hazine, Şubat 2026 vadeli bir tahvil ihracında ihraç miktarının 1,5 milyar euro olduğunu bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden Şubat 2026 vadeli bir tahvil ihracı için 7 Kasım 2018 tarihinde BNP Paribas, HSBC ve ING’ye yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,5 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Kasım 2018 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvilin kupon oranı %5,20, yatırımcıya getirisi ise %5,25 olmuştur. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %35’i Birleşik Krallık, %20’si ABD, %14’ü Almanya ve Avusturya, %7’si İskandinav ülkeleri, %5’i Fransa ve İsviçre, %5’i Benelüks ülkeleri, %6’sı diğer Avrupa ülkeleri, %6’sı Türkiye ve %2’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,7 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır."

