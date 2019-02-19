FİNANS

İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamı kapsamında İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet eklendi.

İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet

İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamındaki İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet ilave edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet siteside yer alan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Aralık 2018'de açıklanan "İkinci 100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek eylemler arasında "İnteraktif Vergi Dairesinde sunulan hizmetlere 5 yeni hizmet eklenmesi" eyleminin yer aldığı anımsatıldı.

Program çerçevesinde söz konusu yeni işlemlere ait başvuruların online olarak İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla gerçekleştirilebilmesi mümkün hale gelirken, başvuru sahipleri işlemlerine ilişkin işlem adımlarını yine İnteraktif Vergi Dairesi'yle takip edebilecek ve işlemlerin sonuçlarına sistem üzerinden erişilebilecek.

Duyuruda, İkinci 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde eklenen yeni hizmetler şöyle sıralandı:

"İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi işlemleri, harç değerli kağıt bedeli iade talebi, eczane bilgi formu talebi, bilanço-gelir tablosu veya işletme hesabı özeti işlemleri, malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda motorlu taşıt vergisi istisna talebi."

Duyuruda, GİB tarafından gelecek süreçte İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasındaki hizmetlerin kapsamının artırılmasının hedeflendiği de kaydedildi.

KAYNAK:AA

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Burayı öğrenciler keşfetti! Bir benzeri daha yokBurayı öğrenciler keşfetti! Bir benzeri daha yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi Başkanlığı ikinci 100 Günlük İcraat Programı İnteraktif Vergi Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

Vatandaşlar akın etti! 2 günde 15 ton satıldı

Vatandaşlar akın etti! 2 günde 15 ton satıldı

Kredi alacaklar dikkat! Bugünden itibaren değişti

Kredi alacaklar dikkat! Bugünden itibaren değişti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Kredilerde yeni dönem!

Kredilerde yeni dönem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamsinin kilosu 30 TL

Hamsinin kilosu 30 TL

İnternet kullanıcılarının korkulu rüyası: Sanal dolandırıcılık

59 milyon kişi tehdit altında! Sakın yapmayın

Paladyum tedarik endişeleriyle rekor yükseldi

Altını tahtından eden maden: Rekor fiyata ulaştı

Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor

Türkiye'de üretiliyor! Yurt dışından talep yağıyor

Taksimetre muayenelerine düzenleme

Taksimetre muayenelerine düzenleme

2 günde 15 ton patates satıldı

Vatandaşlar akın etti! 2 günde 15 ton satıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.