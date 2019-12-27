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  4. İşsizlik maaşı 2020'de ne kadar olacak? İşsizlik maaşı zam oranı belli oldu

İşsizlik maaşı 2020'de ne kadar olacak? İşsizlik maaşı zam oranı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 09:33 | Son Güncelleme

İşsizlik maaşı 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

İşsizlik maaşı 2020'de ne kadar olacak? İşsizlik maaşı zam oranı belli oldu

İşsizlik maaşı 2020 'de ne kadar olacak sorusu da yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. İşsizlik maaşı sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

İşsizlik maaşı nedir?
4447 sayılı kanun kapsamına giren işyerlerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir. Asıl adı işsizlik ödeneğidir.

İşsizlik maaşı nasıl alınır?
Ödenekten yararlanmak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

Ödenekten kimler yararlanabilir?
4447 sayılı kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla ödeme almaya hak kazanırlar.

İşsizlik maaşı şartları nelerdir?
Özetle;

a) İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de ödenekten yararlanmaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da ödenekten yararlanmayı gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, ücretini eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.)

b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

c) Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak,

Şartlarının sağlanması halinde ödenekten yararlanılmaktadır.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan ödenek miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. İşsizlik maaşını güncel verilerle kolayca hesaplayabilmek için hesaplama aracımızı her zaman kullanabilirsiniz.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular İŞKUR Genel Müdürlüğü internet sitesi aracılığıyla kolayca yapılabilmektedir. İlgili sayfanın bağlantısını bu paragrafın sonunda bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken diğer bir husus ise yeni bir iş bulduktan sonra işsizlik sigortası maaşını iptal ettirmeniz gerektiğidir. Aksi takdirde yeni iş yeriniz sizi sigortalı yaptığı anda devlet sizin hem çalışıp hem de işsizlik ödeneği almaya devam ettiğinizi tespit ederek cezalı olarak aldığınız paraları faiziyle birlikte geri talep etmektedir.

İlk ödeme ne zaman alınabilir?
Ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır.

İşsizlik maaşı nereden alınır?
PTT şubeleri tarafından her ayın sonunda aylık olarak ilgili kişinin kendisine ödenir.

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olup işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalılardan, son üç yıl içinde;

a) 600 gün çalışanlara 180 gün,

b) 900 gün çalışanlara 240 gün,

c) 1080 gün çalışanlara 300 gün,

Süre ile ödeme yapılmaktadır.

İşsizlik ödeneği hangi durumlarda kesilir?
Ödenekten yararlanmakta iken;

a) Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,

b) İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen,

c) Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,

d) Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen,

Sigortalı işsizlerin maaşları kesilir.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret işsizlik maaşı

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Okuyucu Yorumları 64 yorum
Asgari ucret 2324 tl..yetmez..en az 3000 olmalı.lakin ben ücretli öğretmenim..5 sene universite okudum ve şimdi atanamadim ücretli öğretmenlik yapiyorum..ve Allah sizi inandirsim 1850 tl maaş aliyorum..Allahiniz aşkına ücretli öğretmenleri de 2300 tl yapın?!
jest diye nitelendirdikleri itamla milletin aklı ile fikri ile dalga geçtiler kul hakkını yediler ama sorsanız ekonomimiz çok iyi!! iyi ise bu öğretmenimiz vede bir çok insan neden sitem ediyor soruyorum yetkililere??
13 yıl bende yaptın yazın yok sigorta eksik yeni bir iş bul arkadaş
bunlar yapmaz ağa bunlar anca kendi ceplerini çıkarlarını düşünür. Sen açmışın tokmuşun umurlarında değil. varsa yoksa kendileri birde suriyeliler yeni katar cıktı onlara anca. biz ölmüşüz eve ekmek götüremiyormuşuz umurlarında mı? heleki eğitime para ayiracaklar hayal kurmayın
@ozmoo007 @ozmoo007 bende bir ara yapacak oldum 1 gün gittim 2 ders girdim rebeffus aralarında öğretmenler odasında, öğretmenler garip bakıyor anasını satarım dedim 2.gün gitmedim. Yani kutsal mesleğimden utandım. Diğer öğretmenlere karşı.bu duruma düşürenlerin allah nokta nokta.
sayın değerli hocam. Allah yar ve yardımcınız olsun.
@ozmoo007 bende bir ara yapacak oldum 1 gün gittim 2 ders girdim rebeffus aralarında öğretmenler odasında, öğretmenler garip bakıyor anasını satarım dedim 2.gün gitmedim. Yani kutsal mesleğimden utandım. Diğer öğretmenlere karşı.bu duruma düşürenlerin allah nokta nokta. .
@ozmoo007 paralar garanti verilen köprülerin, havaalanlarının, hastanelerin garanti farklarına gidiyor. işçilere sıra gelene kadar 2000 li yılları bırak 10 binli yılları falan beklersiniz.. ülkede bakılması gereken milyonlarca suriyeli var. onlara bakılacak daha.. bizim halkımızı öldüren suriyelileri serbest bırakan hakimlerin savcıların maaşları falan da var işin içinde. e lüks içinde yaşayıp üstü açık spor arabalarla poz verip instagramda paylaşacak akp çocuklarının parası var.. var da var.. size sıra gelene kadar daha çok zaman var.. boşuna beklersiniz.. enflasyon menflasyon idare edin işte
Cok haklısınız inşallah direk kamu ya atarlar sizi
çay kassigiyla verdiniz tesekkurler yeni yilin baslangicinda yemek kassigiyle kepceyle almaya baslarsiniz... akp benim icin bitmistir ilk secimlerde akp dusucektir adim gibi cok eminim.. butun oylar chp ye
@ceto79 80 yıldır chpye verdiğiniz oylardan sonra bu ülkede hiç bir şey yapılmadı.. onun vebalini sormuyorsunda ak partiye verilen oyların vebalini mi soruyorsun
AKP ye mi verdin oylarını
bu gune kadar akp ye verdiğiniz oyların vebali ne olacak
@esatakin_1982_terjn kesin akpye vermişti
Son nefeste yapılan dua kabul olmaz, bu zamana kadar verdiğin oyların bedelini ödeyeceksin
@taximlei araştır istersen 80 yıldır ülkeyi hangi kesim yönetiyor ondna aonra yorum yap
harca harca bitmez sadece kiram 1100 izmir
kendini eğit çok çalış asgari ücret alma o zaman geçinirsin rahat rahat kiranıda ödersin ağlamayı bırakın artık
@topor35 cebine göre ev bul kardesim lüks içinde yaşama o zaman Allah Allah her bütçeye göre ev var
@aas7779 ne demişti hükümet yetkilisi... sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa... senin dediğin bilgisayar oyunlarıda bile olmuyor haybeci
@eates94 bulsana o bütçeye göre yaşanabilecek bir ev... bizide haberdar et...
@eates94 nerde varmı o ev köpek kulubesin de mi otursun insanlar ha sen diyorsun ki it gibi çalış hakkını alma köpek kulubesin de yaşa belli ki senin tuzun kuru boş yapma burda hadi
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