İşsizlik maaşı 2020'de ne kadar olacak? İşsizlik maaşı zam oranı belli oldu

İşsizlik maaşı 2020 'de ne kadar olacak sorusu da yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. İşsizlik maaşı sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak. İşsizlik maaşı nedir?

4447 sayılı kanun kapsamına giren işyerlerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir. Asıl adı işsizlik ödeneğidir. İşsizlik maaşı nasıl alınır?

Ödenekten yararlanmak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

Ödenekten kimler yararlanabilir?

4447 sayılı kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla ödeme almaya hak kazanırlar. İşsizlik maaşı şartları nelerdir?

Özetle; a) İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de ödenekten yararlanmaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da ödenekten yararlanmayı gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, ücretini eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.)

b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, c) Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde ödenekten yararlanılmaktadır. İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan ödenek miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. İşsizlik maaşını güncel verilerle kolayca hesaplayabilmek için hesaplama aracımızı her zaman kullanabilirsiniz. İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular İŞKUR Genel Müdürlüğü internet sitesi aracılığıyla kolayca yapılabilmektedir. İlgili sayfanın bağlantısını bu paragrafın sonunda bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken diğer bir husus ise yeni bir iş bulduktan sonra işsizlik sigortası maaşını iptal ettirmeniz gerektiğidir. Aksi takdirde yeni iş yeriniz sizi sigortalı yaptığı anda devlet sizin hem çalışıp hem de işsizlik ödeneği almaya devam ettiğinizi tespit ederek cezalı olarak aldığınız paraları faiziyle birlikte geri talep etmektedir.