FİNANS

İstanbul Havalimanı'na uluslararası ödül

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı, Global Traveler'ın Leisure Lifestyle ödüllerinde "Üstün Yenilik" kategorisinde "Özel Başarı Ödülü"ne layık görüldü

İstanbul Havalimanı'na uluslararası ödül

İstanbul Havalimanı, ABD merkezli küresel erişimi olan, sık seyahat eden, lüks tüketim yapan, premium yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan aylık seyahat dergisi Global Traveler tarafından ödüllendirildi.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs’ta Los Angeles’ta Sofitel West Hollywood Otel'de düzenlenen ödül töreninde İstanbul Havalimanı, "Üstün Yenilik" kategorisinde "Özel Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.

Ödülü, İstanbul Havalimanı adına İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül aldı.

Global Traveler Ödülleri, diğer pek çok yayından farklı olarak okuyucuları tarafından oylanırken, İstanbul Havalimanı'nın ödül aldığı kategoriyi yayıncı, editörler, kurumsal danışma kurulu ve odak grupları belirledi. Global Traveler dergisi, ödül alacak markaları 1 Ekim 2018-31 Ocak 2019'da okurlarına ulaştırdığı açık uçlu sorularla ve doğrudan e-posta anketi ile belirledi.

'İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYADAKİ DİĞER PROJELERİ GERİDE BIRAKTI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Türkiye'ye uluslararası bir ödül kazandırdıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, İstanbul Havalimanı'nın, özgün mimarisiyle, kule tasarımıyla ve en önemlisi ortaya koymuş olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle pek çok kez ödüle layık görüldüğünü bildirdi.
ABD’nin en çok okunan dergileri arasında yer alan Global Traveler tarafından böylesi itibarlı bir ödüle hak kazanmanın gurur verici olduğunu aktaran Şengül, "Yenilikçilik kategorisinde bir ödül almak, havalimanımızın bu alanda ortaya koyduğu farkın da tescili niteliğinde. Geçtiğimiz yıl Singapur’un Changi Havalimanı'nın layık görüldüğü bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok projeyi geride bırakarak erişmemiz işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi... Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, yolculuk deneyimi ve hizmet anlayışıyla ilerleyen dönemde daha bir çok ödüle layık görülecektir." ifadelerini kullandı.
ABD'nin en çok okunan dergileri arasında gösterilen Global Traveler dergisi, aylık yaklaşık 300 bin okuyucuya ulaşıyor. Okuyucularını dünya genelinde premium kabin, hava yolları ve konaklama hizmetleri ile buluşturan dergi, üst düzey yönetici, girişimci ve iş adamları tarafından da takip ediliyor.

İstanbul Havalimanı'nın ödül aldığı kategorinin kriterleri arasında inovasyon, çevresel inisiyatifler ve topluluk tanıtımındaki liderlik etkisi yer alıyor.

KAYNAK:AA

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Kırmızı mercimek alacakKırmızı mercimek alacak
Son 13 ayın zirvesinde! En çok onu aradıkSon 13 ayın zirvesinde! En çok onu aradık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı Global Traveler'ın Leisure Lifestyle ödülleri

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Ramazanda en çok o zamlandı

Ramazanda en çok o zamlandı

Google'dan kritik Huawei kararı

Google'dan kritik Huawei kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMO 26 yıl sonra kabuklu kırmızı mercimek alacak

Kırmızı mercimek alacak

Bitcoin Google aramalarında son 13 ayın zirvesinde

Son 13 ayın zirvesinde! En çok onu aradık

Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Ramazanda en çok limon zamlandI

Ramazanda en çok o zamlandı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altında bu haftaya dikkat!

Türkiye'nin en değerli markası THY 86 yaşında

Türkiye'nin en değerli markası 86 yaşında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.