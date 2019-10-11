İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen alışveriş etkinliğine 110 bin yolcu katıldı

Çin başta olmak üzere Uzakdoğu coğrafyasının en önemli bayram ve alışveriş haftalarından biri olan Golden Week, İstanbul Havalimanı’ndaki Unifree Duty Free alanlarında bir alışveriş ve kültür şenliği olarak kutlandı. Başta Çinliler olmak üzere yolu İstanbul’dan geçen tüm yolcuları alışverişe teşvik etmeyi amaçlayan ve 27 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Golden Week etkinlikleri süresince, İstanbul Havalimanı’ndaki Unifree’den alışveriş yapan Çinli sayısı ve cirolarda rekor kırıldı.

Normal günlerde duty free alanlarında 600 civarında Çinli müşteriye hizmet verirken, Golden Week sırasında bu rakamın günlük bin 060 kişiye ulaştığını kaydeden Unifree CEO’su Ali Şenher,"‘Farklı ülke vatandaşlarını da İstanbul Havalimanı’nda hem kültür hem de alışveriş etkinliğiyle buluşturmak için çalışmalarımız olacak" dedi.

BİR HAFTADA 5 BİNDEN FAZLA ÇİNLİ YOLCU ALIŞVERİŞ YAPTI

Golden Week haftasında dış hatlar gidiş yolcuları arasında Çinli yolcuların kişi başı harcamalarda yüzde 8 olan paylarını yüzde 11’e çıkardığına dikkat çeken Şenher şunları söyledi: "Golden Week’in katkısıyla İstanbul Havalimanı’nın açılışından beri en yüksek ciroyu elde ettik. İlgili tarihlerde alışveriş yapan toplam Çinli yolcu sayısı 5 bin 400’ü geçerken haftalık cironun ortalama yüzde 74 üzerine çıkıldı. Çinli ve Uzakdoğulu yolcuların dışında da ilgi çeken etkinliğimizin oluşturduğu ivmeyle mağazalarımızdan bir haftada alışveriş yapan müşteri sayısı 110 bini geçti".