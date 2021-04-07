İstanbul Hububat Birliği hububat ihracatında rekor kırdı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,22 oranında artışla,784 milyon 306 bin dolarlık hububat ihracatı yapıldı. Birliğimiz (İHBİR) ise, pandeminin zorlu koşullarına rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,88 oranında artışla 228 milyon 398 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye genelindeki tüm hububat birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren birlik oldu” dedi.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İHBİR üyelerinin mart ayında kaydettikleri ihracat rakamlarını açıklayarak, en çok ihraç edilen ürün ve ülkeleri aktardı. Ayrıca Okutur, 2021 yılının fuar takvimini de paylaştı. İhracat rakamlarından oldukça memnun olduğunu belirten Başkan Okutur, Türkiye genelinde İstanbul Hububat Birliği olarak ilk sırada yer aldıklarının altını çizdi.

“EN FAZLA İHRACAT YAPAN BİRLİK OLDUK”

2021 yılında 178 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Okutur, “Mart ayında hububat birlikleri içerisinde yüzde 30’luk bir payla en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olduk. Yine İstanbul’daki diğer birliklere göre de en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olma özelliğimizi koruduk” diye ekledi.