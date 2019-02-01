İstanbul'un enflasyonu arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ocak ayı fiyat gelişmelerini açıkladı.

Buna göre; perakende fiyatlar aylık yüzde 1,14 ve yıllık yüzde 18 arttı.

Toptan fiyatlarda da aylık yüzde 1,45 ve yıllık yüzde 22,95 yükseliş kaydedildi. KAYNAK:AA



