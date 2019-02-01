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İstanbul'un enflasyonu arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

İstanbul'da perakende fiyatlar ocak ayında yüzde 1,14 yükseldi.

İstanbul'un enflasyonu arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ocak ayı fiyat gelişmelerini açıkladı.

Buna göre; perakende fiyatlar aylık yüzde 1,14 ve yıllık yüzde 18 arttı.

Toptan fiyatlarda da aylık yüzde 1,45 ve yıllık yüzde 22,95 yükseliş kaydedildi. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul enflasyon İstanbul Ticaret Odası (İTO)

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