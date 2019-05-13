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İstanbullu seçmen tercihini seçimden yana yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2019 09:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da yapılacak seçim Kuzey Ege'de rezervasyonları iptal ettirdi. 23 Haziran’da Ayvalık’ta doluluk oranı yüzde 50’ye düşecek

İstanbullu seçmen tercihini seçimden yana yaptı

23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul’daki yerel seçimler nedeniyle Edremit Körfezi'nde rezervasyon iptalleri 22-23 Haziran’da doluluk oranlarını yüzde 50’ye düşürecek.

Kuzey Ege’de Ramazan Bayramı ile birlikte başlaması beklenilen turizm sezonu içerisinde kalan 23 Haziran’daki seçimin, iç turizmin lideri olarak nitelendirilen Kuzey Ege’de doluluk oranını yüzde 50’ye kadar düşürmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Ayvalık genelinde; 22 ile 23 Haziran’da konaklama tesislerinde rezervasyonların durma noktasına gelmeye başladığını söyledi.
Özellikle İstanbul’dan ilçeye gelecek olan yerli turistlerin rezervasyonlarını iptal etmeye başladığını belirten Özgültekin, “Bizim iç turizmde ağırlıklı müşteri sayımızı İstanbul’dan gelen konuklarımız karşılıyor. 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak olan seçim nedeniyle o tarihlerde sadece 2 gün içinde yüzde 50’nin üzerinde bir durgunluk yaşayacağız” dedi.

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linde rezervasyonların yeniden yüzde 70 ile yüzde 80 oranından yükselişe geçeceğini kaydeden Ümit Özgültekin, “22 ve 23 Haziran’da İstanbul’dan müşterimizin gelmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü öyle bir talep gelmeye başladı. Daha önce yapılan rezervasyonlarımızda iptaller ve değişiklikler yapıldığından dolayı o tarihlerde yeni rezervasyonların gelmeyeceğini düşünerek, sadece Bursa, İzmir, Balıkesir gibi çevre illerden gelecek müşterilerimizle bu iki günde yüzde 30 civarında bir doluluk oranına ineceğimizi tahmin ediyoruz. Tabi bu durum sadece Ayvalık’ta değil aynı zamanda da Kuzey Ege genelindeki turistik tesislerde de paralel olacaktır” diye konuştu.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
23 haziran seçim tatil rezervasyon iptalleri

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