İstanbullu seçmen tercihini seçimden yana yaptı

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Ayvalık genelinde; 22 ile 23 Haziran’da konaklama tesislerinde rezervasyonların durma noktasına gelmeye başladığını söyledi. Özellikle İstanbul’dan ilçeye gelecek olan yerli turistlerin rezervasyonlarını iptal etmeye başladığını belirten Özgültekin, “Bizim iç turizmde ağırlıklı müşteri sayımızı İstanbul’dan gelen konuklarımız karşılıyor. 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak olan seçim nedeniyle o tarihlerde sadece 2 gün içinde yüzde 50’nin üzerinde bir durgunluk yaşayacağız” dedi. 23 HAZİRAN'DAN SONRAKİ TARİHTEN İTİBAREN AYVALIK GENE

linde rezervasyonların yeniden yüzde 70 ile yüzde 80 oranından yükselişe geçeceğini kaydeden Ümit Özgültekin, “22 ve 23 Haziran’da İstanbul’dan müşterimizin gelmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü öyle bir talep gelmeye başladı. Daha önce yapılan rezervasyonlarımızda iptaller ve değişiklikler yapıldığından dolayı o tarihlerde yeni rezervasyonların gelmeyeceğini düşünerek, sadece Bursa, İzmir, Balıkesir gibi çevre illerden gelecek müşterilerimizle bu iki günde yüzde 30 civarında bir doluluk oranına ineceğimizi tahmin ediyoruz. Tabi bu durum sadece Ayvalık’ta değil aynı zamanda da Kuzey Ege genelindeki turistik tesislerde de paralel olacaktır” diye konuştu.

KAYNAK:İHA





