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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı bitiş tarihi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.02.2021 10:27 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak adına uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili olarak işveren ve çalışanların araştırmaları devam ediyor. Bu doğrultuda işten çıkarma yasağı uzadı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte herkesin merak ettiği işten çıkarma yasağı bitiş tarihi

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı bitiş tarihi

Koronavirüs salgını sürecinde uygulanan ve salgının ekonomik etkilerini azaltma amacını taşıyan işten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Çok sayıda işveren ve çalışan tarafından yasağın uzatılıp uzatılmadığı araştırılıyor. İşten çıkarma yasağı süresiyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

İşten çıkarma yasağına dair karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Geçtiğimiz aylarda uzatılmış olan yasağın güncel durumu merak ediliyor. Son kararın öncesinde yasağın bitiş tarihinin 17 Ocak 2021 olacağı biliniyordu. Ancak alınan son karar ile işten çıkarma yasağı uzatıldı.

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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin süresi 17 Ocak 2021 tarihi itibarıyla iki ay daha uzatıldı. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunun geçici 10uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi. Böylece işten çıkarma yasağı bitiş tarihi 17 Ocak 2021 yerine 17 Mart 2021 olarak belirlendi. Ancak bu tarihte de yasağın bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, nakdi ücret desteği ve fesih kısıtının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığını duyurdu.


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