İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

Bir Alman şirketine, maden arazisinde sondaj ve rezerv tespit çalışmaları yaptıran İzmir merkezli firma, dev bir kaynağa ulaştı. Saha içerisinde toplamda 2,7 milyon ton, yüzde 2 tenörlü bakır rezervi tespit edildi. Tespit edilen madenin, Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden biri olduğu öğrenildi.
Alman şirketi, bakır rezervinin mali değerinin 174 milyon dolar, yani günlük kurla 945 milyon TL olduğunu rapor etti. İşletme ve maliyet hesaplarını da yapan şirket, 10 yıl sürecek üretim safhası sonunda tüm üretim masrafları çıktıktan sonra madenin 96 milyon dolar (521 milyon TL) kar edebileceğini raporladı.
İzmir firması, madenciliğin yanı sıra kurutulmuş sebze-meyve ihracatı, eğitim, gıda ve turizm alanlarında da faaliyet gösteriyor. Firma, dünyaca ünlü bir fast food zincirinin ABD ürün tedarikçisi konumunda.
KAYNAK:DHA
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