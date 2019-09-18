İzmit'te konserve için kavanoz kapağı bulamıyorlar

Kış mevsiminde sebzelerde lezzet ve fiyat farklılığı yaşanmasından dolayı sebzelerini yazın konserveleyerek kışa hazırlayanlar, İzmit kent merkezinde kavanoz kapağı bulmakta güçlük çekiyor. Kent merkezinde bulunan birçok iş yerinde kavanoz kapakları tükendi. Müşterilerin taleplerinden ve sorularından bunalan bazı züccaciye esnafı, dükkanlarının camına, 'Kavanoz kapağı kalmamıştır' yazısı astı. Züccaciye dükkanı sahibi Ömer Ayaz, bu yıl aileler tarafından hazırlanan kışlık konserve sayısındaki artışın kavanoz kapaklarının tükenmesine neden olduğunu belirterek, "Kavanoz kapağı sıkıntısı var ama bu kapak sıkıntısının üreticilerin piyasaya kapak yetiştirememesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Piyasada karaborsa ya da stok yapma gibi bir durumun olduğunu zannetmiyorum. Vatandaşlar bu sene yaz aylarında domates ve biber gibi sebzeleri ucuz bulunca kışın daha ucuza yiyebilmek için konserve yapmaya yöneldi. Bu da kavanoz kapaklarının tükenmesine neden oldu" dedi.

Kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı bu mevsimde aileler tarafında konserve sebze stoku yapıldığını ifade eden Ömer Ayaz, ''Benim kendi ailem bile bu sene 100 adet konserve yaptı. Türkiye’de 15-20 milyon aile varsa hepsinin 50 adet yaptığını düşünecek olursak milyonlarca kapak yapar. Konserve fabrikaları da yetişmeye çalışıyor ama geçen seneye göre talep çok artınca bir kilitlenme oldu. Yoksa herhangi bir karaborsa olacağını düşünmüyorum. Çünkü karaborsa olsa pahalı da olsa bir şekilde kavanoz kapağı bulunur. Şu anda ucuz ya da pahalı hiç kavanoz kapağı yok'' diye konuştu.