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Kırmızı et fiyatları bu tarihte düşecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, Ramazanın ilk haftasından itibaren kırmızı et fiyatları düşecek.

Kırmızı et fiyatları bu tarihte düşecek

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı et fiyatlarında yükselişi önlemek amacıyla 500 bin büyükbaş kesimlik hayvan ithalatı için tarife kontenjanı açılacağı yönünde haberler bulunduğunu söyledi.

Kesimlik hayvan ithalatının ağustosa kadar özel sektör aracılığıyla ve yüzde 10 gümrük vergisiyle gerçekleştirileceğine dikkati çeken Tunç, gümrük vergisinin sıfıra çekilmesinin, hayvancılık sektörü için "cinayet" olacağını savundu.

Tunç, her sene ramazan öncesinde et fiyatlarının bir miktar arttığını fakat bunun geçici olduğunu belirterek, "Biraz sabırlı olmak lazım. Ramazanın ilk haftasından itibaren fiyatlar düşecek, göreceksiniz. Bu her sene böyle olur. Fiyatların artmasını fırsat bilerek kesimlik hayvan ithal etmek üreticinin zararına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kesimlik hayvan ithalatı ile karkas eti fiyatındaki düşüşün raflara yansımadığını ileri süren Tunç, 2011'de binlerce ton et ithal edildiğini, karkas etin kilogramının 12 liraya düştüğünü ancak marketlerde fiyatın değişmediğini anlattı.

İthalat sonrası et fiyatlarındaki düşüşün raflara yansıması için denetimlerin artması gerektiğini kaydeden Tunç, "Bu şekilde et ithalatı sanayicilerin zenginliklerine zenginlik katıyor. Üretici ve sanayicilerin yaşam tarzlarına bir bakın." ifadelerini kullandı.
Yem katkı maddesinin fiyatı arttı

Yem katkı maddeleri fiyatının son 6 ayda yüzde 200 arttığını aktaran Tunç, buna rağmen karkas et fiyatlarının bu artıştan çok fazla etkilenmediğini söyledi.

Tunç, Türkiye'de hayvan ırkının değiştirilmesi gerektiğini ileri sürerek, "Kesimlik hayvan ithalatı yapmak yerine hayvan ırkımızı değiştirerek daha verimli hayvan ırkı getirirsek uzun vadede Türkiye için daha faydalı olacaktır." dedi.AA

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et kasap ramazan
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Tam tersi olacak Ülkenin ekonomisi raydan çıkmış alım gücü sıfıra indi şu Ülkeyi ne hale getirdiniz.Utanmadan seçime gideceksiniz bakalım size kim oy verecek.Bu sefer istediğiniz istkrar sürmesin siz sadece sefa sürüyorsunuz bizler cefa.......
aha da buraya yazıyorum ilk hafta 10 lira artacak et fiyatları
Karkas etin fiyatı 1-2 lira düşecek ama kasaplar 3-4 lira zam yapacak. Demedi demeyin. İmkanı olan şimdiden et alsın.
çiftçi mi kaldı ithal ettiğin şeyin fiyatı nasıl düşecek
Ete indirim olacak denildiğinde millet zam geleceğini biliyor alıştık bu işi elinize ayağınıza bulaştırdınız kusura bakmayın inanırlığınız millet tarafından benimsenmiyor artık
yav he he.inandık.emekli maaşım yetmiyor zamlardan haberiniz yok.nasıl olsa tuzunuz kuru.
Yav he he sensin.
Fırsat düşkünlüğü yapıp,vatandaşın kanını emen her kim olursa olsun,Allah bin türlü belasını versin.
Kırmızı et madein Türkiye olmadan yiyen namerttir,Türk yerli hayvanı olmalı öyle ithal mital olmamalı,kim yerse Vatana İhanet olur,Yerli üreticiyi korumalıyız ve etin maksimimum kg 30 Tl olmalı antrikot 30 TL diğerleri 25 Tl olmalı Saygılarımızla
ramazanın ilk haftasını neden bekliyoruz.. bunun da açıklamasını yapabilir misiniz?
ne mi düşünüyorum? konuşan kim? Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı!!! ET ÜRETİCİLERİ birlik başkanı ne diyor? Et ithal edilecek fiytlar ucuzlayacak?? Tüh sizin sıfatınıza!!!!!!
Arkadaş bu indir kaldır dan birileri günlük te olsa malı götürüyor.Önemli olan stabil duruma geçmek.
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