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Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2018 14:27 | Son Güncelleme

Konut faizi indirimi bugün de sürüyor... Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve Şekerbank'ın ardından bugün de Türk Ekonomi Bankası konut faizlerini indirme kararı aldı.

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı konut kredisi kampanyası ile faizlerini yüzde 0,99’a kadar düşürdü. Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka, ilk defa ev sahibi olacak müşterileri için 60 aya kadar vadede yüzde 0,99 olarak belirledi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi şunları söyledi: “TEB olarak ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne hareket kazandıracak ivmeyi, konut kredilerindeki avantajlı kampanyamız ile sağlamayı hedefliyoruz.

Bizim için müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre en uygun çözümü üretmek çok önemli. Konut kredisi kampanyamızla ilk kez ev sahibi olacak müşterilerimize 60 aya kadar vadede yüzde 0.99 faiz oranı vererek, en uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk.”

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak ve stokları eritmek için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından ilk hamle Ziraat Bankası'ndan gelmişti.

Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oranının yüzde 0.98'e çekildiğini açıkladı.

Ziraat Bankası'nda konut kredi faizleri ortalama yüzde 1.23 seviyesindeydi.

HALKBANK DA İNDİRDİ

Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 3 saat sonra da Halkbank'tan bir hamle geldi. Halkbank, 10 yıla kadar olan vadelerde konut kredi faizini yüzde 0.98'e çektiğini açıkladı.

Diğer bankaların da faizleri benzer seviyelere çekmesi bekleniyor.

ZİRAAT BANKASI: ÜLKE BİLANÇOSUNU KENDİ BİLANÇOMUZUN ÖNÜNDE TUTUYORUZ

Bankadan yapılan açıklamada, "Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştırmıştır.

Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında; 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan büyümenin yaklaşık yüzde 50’si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir.

Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde; 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık %0,98 olarak belirlemiştir." denildi.

HALKBANK'TAN AÇIKLAMA

10 yıl vadeye ve 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemek suretiyle indirime gittiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz" dedi.

Konut piyasasındaki talebin, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Konut sektörünün, ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurduk, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini de dikkate alarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir çözüm sunmaya gayret ettik. Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz.”

ŞEKERBANK

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, 60 aya varan vadelerde uygulanacak indirimle banka ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını yüzde 0,98'e çekti.

Konut kredisi faizlerinde indirime giden öncü bankalardan Şekerbank'ta indirimli faiz oranları bugünden itibaren geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, ekonominin inişli çıkışlı her döneminde lokomotif sektörlerin başında gelen konut sektöründe yaşanacak canlılığın tüm faaliyet alanlarını pozitif yönde etkileyecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Taze, "Bu kapsamda biz tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan sorumlu bankacılık geleneğimizle hem konut sektörünü ivmelendirerek ekonomimize katkı sağlamak hem de ilk kez konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla faiz oranlarımızda indirime gittik. Özellikle Anadolu’daki tabana yaygın müşteri profilimizle ekonomik büyümeyi tabana yayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

VAKIFBANK

VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

Bankanın açıklamasına göre, VakıfBank, 14 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere konut kredisinde faiz oranlarını indiriyor.

Banka, 500 bin TL ve 120 ay vadeye kadar konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 0,98'e düşürdü.

Muhabir: VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

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konut faiz banka

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
tamam recep tamam sıkıldık
fayda etmez millette paramı kaldı ödeyecek 0 faiz olsa korkuyor insanlar
keramet seçimde.
çektiğimiz kredi yi yapılandırabiliyormuyuz
diğer bankalarda indirim yapsada ev alabilsek.
iyide nasıl alacak gariban ev? açmı kalsın 60 ay!? ortalama bir daire 300 bin tl faiziyle 400tl 120 ay olsa bir ailede 4 asgari ücretli bir olsa ödeyemez. bırakın bu boş beleş işleri fabrika kurun tarım hayvancılığı yüceltin eğitimi bilim adamlarına bırakın o pis ideolojinizle kirletmeyin ülkeyi
Faiz haramdır oranı ne olursa olsun
para yok para.
şimdi bankadan çıktım, 2 ay önce 1.15ten zıraat bankasindan konut kredisi çektim, 0.98den yapılandıramıyormuşum. nedeni yeni ev alacaklar için faizler indirilmiş. yani bankalar siyasete alet olmuş durumda. bugün 0.98den alırsınız seçim sonrası 1.20ye çıkıp, o faiz dönemlikti diyebilirler. sözleşmelerinizi iyi okuyun. adamına, yerine, zamanına göre uygulama yapan kişidende işletmedende hayır gelmez.
ekmek alcak para birakmadiniz soya soya.
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