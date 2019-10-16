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KONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Eylül ayı konut satış rakamlarını değerlendiren KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, aylık bazda tarihi rekor kırıldığını ifade etti. Elmas özel bankalara çağrıda bulunarak, “Özel bankaların konut kredisi faiz oranlarını kamu bankalarının sunduğu seviyeye getirmesi durumunda, piyasa daha da canlanacak. Konut sektöründeki hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir” dedi.

KONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Konut satışları eylülde yıllık yüzde 15,4 arttı. Eylül ayında 146 bin 903 konut satıldı.

TÜİK tarafından açıklanan rakamları değerlendiren KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Türkiye genelinde eylül ayında 146 bin 903 adet konut satılarak tüm zamanların aylık satış rekoru kırıldı. Bir önceki ağustos ayına göre konut satışlarında yüzde 33, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15 oranında artış yaşandı. 1 Ağustos itibariyle kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99’a indirmesinin getirdiği ivmeyle satışlar hız kesmeden artmaya devam ediyor. Bir süredir ertelenen konut talebi konut kredisi faiz indirimi sonrası canlandı ve vatandaşlarımız yeniden konuta alımına yöneldi. Hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için moral verici bu gelişme neticesinde, yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi edeceğimizi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİRİNCİ EL KONUT ALIMI TEŞVİK EDİLMELİ”

Türkiye genelinde birinci el konut satışları bir önceki Ağustos ayına göre yüzde 26 artarak 40 bin 634 adet olarak gerçekleşti.

“2019 yılında yeni ruhsat alımlarında çok ciddi bir düşüş gözlemledik. İlk altı ayda yaklaşık olarak 120 bin ruhsat başvurusu yapıldı” diyerek değerlendirmelerine devam eden Elmas, “Bu düşüşü de göz önünde bulundurursak mevcut konutların değeri artıyor. Maliyet artışlarının ev fiyatlarına yansıtılmadığı bu süreçte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız bu fiyat ve oranlardan yararlanarak ciddi bir kazanç elde edeceklerdir” şeklinde konuştu.

Elmas, “Yükselen konut talebinde konut alıcılarını birinci el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarının hızla devreye alınması gerekmektedir. Toplam satış içinde birinci el konut satışının artması inşaat sektörümüzü, sanayimizi, hizmet sektörümüzü ve dolayısıyla ülke ekonomimizi hızlandıracak ve hem büyümeye hem de istihdama katkı verecektir. İnsanlarımız birinci el konutlarda yaşamaya başladıkça enerji verimliliği ve deprem tehdidine yönelik de çok ciddi bir fayda temin edilmiş olacaktır. İstanbul’da 250 bin taşınmaya hazır konut stoku, insanlarımızın sağlam konutlara taşınması için önemli bir imkândır. Bu imkânı hızlıca değerlendirmeliyiz. Bu konutların yenisi yüzde 40 daha maliyetli inşa edilebilecektir.”

ÖZEL BANKALARA FAİZ ÇAĞRISI

“Merkez Bankası’nın önce 25 Temmuz 2019 tarihinde, sonra da 12 Eylül 2019 tarihinde faizleri indirmesiyle konut kredisi oranlarında düşüşler başlamıştı, bu indirimler de konut satışlarına olumlu yansıdı” ifadelerini kullanan Elmas özel bankalara çağrıda bulunarak, “Özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını kamu bankalarının sunduğu seviyeye getirmesi durumunda, piyasa daha da canlanacak ve lokomotif sektör olan konut sektöründeki hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir” dedi.

“YABANCIYA KONUT SATIŞINI DAHA DA ARTIRMALIYIZ”

Verilere göre söz konusu dönemde yabancıya konut satışı 4 bin 177 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk 9 ay toplamlarına bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 30’un üzerinde artış gözlemlendiğini söyleyen Elmas, “19 Eylül 2018 tarihinde yabancıya konut satışında vatandaşlık imkânının 250 bin dolara çekilmesiyle 2018 yılında yabancıya yaklaşık 40 bin konut satılmıştı. Yılsonuna kadar yabancıya konut satışında 2018 rakamını rahatlıkla geçeceğimizi düşünüyoruz. 2018 yılında Türkiye genelinde yabancıya konut satışının toplam konut satışı içindeki payı yaklaşık yüzde 3 iken bu oran 2019’un ilk 9 ayında yüzde 3,8’e yükseldi. Bu oranı arttırmak ve ülke ekonomisine döviz kazandırmak için sektör olarak canla başla mücadele ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu konut faiz

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