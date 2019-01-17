Küf hastalığı soğan fiyatlarını yükseltti

Ege Bölgesi'nin en büyük sebze ve meyve hallerinden biri olan Acarlar Toptancı Hali’nde, soğanda görülen küf hastalığının ardından satışlar azaldı. Küf hastalığı ile birlikte piyasadaki soğan yetersizliğinden dolayı fiyatların yükseldiğini ifade eden halciler, hükümetin soğan ithalatı yapması ile fiyatların düşeceğini ifade etti.

Soğan hasadının başlayacağı Nisan ayına kadar Türkiye’de yeterli soğan bulunamayacağını savunan hal esnafı, geçen yıllarda 30 kamyon soğan sattıklarını, bu yıl bu rakamın 10 kamyonla sınırlı kalacağını söyledi. Halciler, ithalat olmadığı takdirde 1,5 aylık bir zaman diliminde Türkiye’de soğanın yok satacağını iddia etti.



'TÜRKİYE'DE BU SENE HASTALIKTAN DOLAYI VERİM AZ'

Acarlar Toptancı Hali'nde meyve ve sebze toptancılığı ile uğraşan Cem Çınar, “Bu sene soğanlarda küf hastalığı görüldü. Onun için verimler yüzde 50 azaldı. Şu anda Türkiye’ye yetmeyecek durumda soğan bulunuyor. Türkiye’deki soğanların hasadın başladığı Nisan ayının 20’sine kadar gitmesi gerekiyor. Soğan yetmeyeceği için onun için fiyatlar yükseliyor. Yani geçen yıllara göre soğan üretimi hastalıktan dolayı yüzde 50 az. Biz halciler olarak Polatlı’daki tüccarlardan 3,5 TL ila 3,7 TL fiyat aralığında soğan alıyoruz. Maalesef halde de aynı fiyat. Pazarcılar pazarda da satmakta zorlanıyor. Önceden 20-30 çuval mal alan pazarcılar, şimdi 2-3 çuvalla yetiniyor. Adam satamıyor, pahalı geliyor. Vatandaş da yüksek fiyatlara satın almıyor. Pazarda şu an fiyatlar malına göre 5 TL ile 7 TL arası değişiyor” diye konuştu.