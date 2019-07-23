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Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurbanlık hayvanların kente girişinin 27 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurbanlık hayvanların kente girişinin 27 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda, vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık temin etmeleri, hijyen koşullarına uygun bir kesim hizmetiyle insan, çevre ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli çalışmalara başlandığı belirtildi.

İstanbul'a yapılacak hayvan sevklerinin ve kurbanlık hayvan mevcudunun, vatandaşların ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu bildirilen açıklamada, Trakya bölgesine sevklerle ilgili uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı (OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde 'Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge' olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır. Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya bölgesine geçebilmesi için, gerekli şartları sağladıktan sonra alınan kan örneklerinin sonuçlarına istinaden rapor almaları zorunludur. Yetiştiricilerimizin bu hususlara dikkat etmeleri ve mağduriyet yaşamamak için Trakya bölgesine belgesiz hayvan sevki girişiminde bulunmamaları gerekmektedir."

2019'da yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerinin 27 Temmuz'da başlayacağı ifade edilen açıklamada, İstanbul ile ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı veterinerlerin, Riva ve Çamlıca canlı hayvan sevk noktalarında, 24 saat esaslı çalışacağı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden vatandaşların, satın alacakları kurbanlık hayvanın kulak küpe numarasıyla tür, ırk, cinsiyet, yaş ve aşılama bilgilerini sorgulayabilecekleri kaydedildi.

KAYNAK:AA

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istanbul il tarım ve orman müdürlüğü kurbanlık kurban bayramı

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