FİNANS

Kuru ekmek yiyordu, restoran zincirleri sahibi oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Türk restoran sahipleri arasında hayat hikayesi ile dikkat çeken Hüseyin Özer, kuru ekmek yiyerek bu noktalara geldiğini ifade ederek, “Kuru ekmek yemek beni restoran sahibi yaptı” dedi.

Kuru ekmek yiyordu, restoran zincirleri sahibi oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Kariyer Söyleşileri” programına Hüseyin Özer konuşmacı olarak katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapılan söyleşi öncesinde Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan yaptığı açılış konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Özer, hayat hikayesini öğrencilerle paylaştı. Özer, 70 yıllık hayat mücadelesinin zorluklarla geçtiğini ifade ederek, “Tokat'ın Reşadiye ilçesinden önce Ankara sonra da İstanbul'a geçerek birçok zorluklarla mücadele ederek kuru ekmek yiyerek bu noktalara geldim. Kuru ekmek yemek beni restoran sahibi yaptı. Londra'da güzel ülkemin yemeklerini sunarak İngilizlere beğendirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tokat yemeklerini de restoranlarımda sunacağım” dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Özer restoran

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