Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, keyfî olarak sis farlarını yakan sürücülere para ve puan cezası uygulandığını duyurdu. Resmi internet sitesinde cezalarla ilgili vatandaşların sorularının cevaplandırıldığı açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 64/1 maddesine göre; yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamanın cezasının da 108 TL olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Geceleri, yerleşim birimleri dışında kara yollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmamasının cezası ise 236 TL’dir. Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamanın cezası ise 108 TL olarak uygulanıyor. Kanunun 64/1-b-1 maddesine göre de ’Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılmasının cezası 108 TL’dir. Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamanın cezası da 488 TL’dir." denildi.