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Marmaray her anlamda kazandırıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Dünya tarihinin en önemli projelerinden olan Marmaray’ın, banliyö hattı ile birlikte gelir çizelgesi tavan yaptı. Mart ayında Gebze-Halkalı banliyö hattının açılmasıyla asrın projesi, 3 ayda yaklaşık 1.5 milyon TL gelir getirdi.

Marmaray her anlamda kazandırıyor

Zaman, fiyat ve konfor avantajı sağlayan dünyanın sayılı projelerinden Marmaray, sağladığı gelir ile de adından söz ettiriyor. 2013 yılında rayları aşındırmaya başlayan trenler iki yaka arasındaki yolcuşuk süresini dakikalara indirmişti.

Avrupa ve Asya Kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray, Türkiye ve İstanbul ekonomisine büyük katkılar veriyor. İki yaka arasındaki yolculuk süresini dakikalara indiren, hem zaman hem de maddi fayda sağlayan Marmaray, para basıyor.

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın bu yılın Mart ayında hizmete alınmasının ardından projenin ulaşım ağı km’lerce uzadı. Gebze’den trene binen bir yolcu, 5,70 TL ücret ödeyerek kesintisiz şekilde Halkalı’ya ulaşabiliyor.
Bu tabloda sağlanan gelir de dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın verdiği son rakamlara göre Marmaray, her gün ortalama 350 bin İstanbulluya hizmet veriyor. Kıtalararasıyolcuğun dakikalara indiren Marmaray’da en yüksek biniş ücreti 5,70 lira en düşüğü ise 2,60 lira olarak belirlenmişti. Buradan yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre Mart ayından itibaren her gün Marmaray’ı kullanan 350 bin kişinin ortalama 4,15 lira ücret ödediğini varsayarsak ortaya 1 milyon 452 bin TL rakamı çıkıyor.

MARMARAY'DA ÜCRET TARİFESİ

Marmaray’da gidilen durak sayısına göre ücretlerde değişmeler oluyor. 1 - 7 istasyon arası 2,60 lira, 8- 14 istasyon 3,25 lira,15 - 21 istasyon 3,80 lira, 22 - 28 istasyon 4,40 lira, 29 - 35 istasyon 5,20 lira, 36 - 43 istasyon 5,70 lira ile ücretlendiriliyor.

BANLİYÖ HATTI İLE GÜZERGAH SAYILARI ARTTI

Kıtalararası yolculuğu dakikalara indirgeyen Marmaray, İstanbullunun da gözdesi. Sabah, öğle ve akşam saatlerinde yaka değiştirmenin en hızlı yolu olan Marmaray, Gebze-Halkalı Banliyö hattıyla yeni bir kimlik daha kazandı. Halkalı-Gebze Marmaray Hattı toplam 43 istasyondan oluşuyor. Halkalı-Gebze Marmaray Hattı, Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme (Marmaray),Yenikapı (Marmaray),Sirkeci (Marmaray),Üsküdar (Marmaray),Ayrılık Çeşmesi (Marmaray),Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze'den geçiyor.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Marmaray banliyö hattı gebze halkalı

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