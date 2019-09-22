FİNANS

Memur Sen Antalya Temsilcisi Çoban: Yüzde 14 zam sınıfta kaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, memura iki yıl için verilecek yüzde 14 zammın hakem kurulundan geçmesine karşın milyonlarca memurun vicdanından geçemediğini ve sınıfta kaldığını iddia etti.

Memur Sen Antalya Temsilcisi Çoban: Yüzde 14 zam sınıfta kaldı

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, 5.Dönem Toplu Sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlandığını, yüzde 14 zam oranının hakem kurulundan geçmesine karşın memurların vicdanından geçemediğini ve sınıfta kaldığını söyledi. Çoban, “Milli gelirden bizim alacağımız pay, iki yıl için yüzde 14 olamaz. Enflasyon rakamlarının ortada olduğu, piyasanın kendini çok net olarak hissettirdiği zamlarla ve kamu görevlisinin belinin büküldüğü bir zeminde bizim yüzde 14 gibi bir zammı kabul etmemiz beklenmemelidir” ifadelerinde bulundu.

AW808457_01

"YENİ ADIMLARA İHTİYAÇ VAR"

Çoban, "2020-2021 için 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 2 milyon 100 bin memur emeklisi olmak üzere 5,5 milyona yakın insanın, 20 milyonu bulan kitlenin, toplumun dörtte birini oluşturan nüfusun milli gelirden alacağı payı belirlemek için yoğun bir trafik, gayret ve mücadele süreciydi. İki yıl için toplamda yüzde 14’lük zam piyasa gerçekleriyle örtüşen bir durum değil. Biz Hakem Kurulundan; elektrik ve doğalgaz zamlarının art arda yaşandığı, ulaşım ve barınma giderlerinin yükseldiği, enflasyonun tahmin ve hedeflerin üzerinde çıktığı, alım gücünün düştüğü, pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir karar çıkmasını istedik ama bu olmadı. Türkiye’nin bu iki yıl içinde memurlarını göz önünde bulunduran yeni adımlara ihtiyacı var. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya, milletimize hizmet etmeye, kamu görevlilerinin sorunlarının çözümünü sağlamak için ter akıtmaya, doğruları söylemeye, yanlışa işaret etmeye, haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmeye, mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaya devam edeceğiz ancak hükümetin, nasıl ki belirli sektörlere teşvikler uyguluyorsa, kamu görevlilerini de bu yüzde 14’e mahkum etmeyerek teşvikleri öngörebilecek, paketleri devreye koyabilecek bir restorasyon sürecini mutlaka ve mutlaka planlaması gerekiyor.” dedi.

Kaynak: İHA

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
İngiliz devi iflasın eşiğinde İngiliz devi iflasın eşiğinde
14 Temmuz 2020'den itibaren...14 Temmuz 2020'den itibaren...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
memur zam memur sen antalya temsilcisi mustafa çoban

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

325 bin 415 öğrenci için teşvik ödemesi yapıldı

325 bin 415 öğrenci için teşvik ödemesi yapıldı

İngiliz devi iflasın eşiğinde

İngiliz devi iflasın eşiğinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terörle mücadelede kullanılan Serçe-2 TEKNOFEST İstanbul sergilendi

ASELSAN, Serçe'nin gücünü katladı

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook iflasın eşiğinde

İngiliz devi iflasın eşiğinde

THY Los Angeles'a haftada 11 sefer düzenleyecek

14 Temmuz 2020'den itibaren...

Son dakika! Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

H&M giyim mağazalarında TİS anlaşması

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Altın ayını yaşadı! Talep patladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.