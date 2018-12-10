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Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.12.2018 15:12 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin beklenti anketini açıkladı. Bankanın beklenti anketinde 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 5.44 TL oldu. Önceki tahmin 5.6405 TL seviyesindeydi.

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanan 2018 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı.

TCMB'den ankete ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde;

TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,0 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 21,5 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 21,5 olasılıkla yüzde 16,00 -16,99 aralığında, yüzde 15,5 olasılıkla ise yüzde 17,00 -17,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

2018 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde;

TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,2 olasılıkla yüzde 9,00 -9,99 aralığında, yüzde 12,0 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 16,3 olasılıkla yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 17,4 olasılıkla yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 13,3 olasılıkla ise yüzde 13,00 -13,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise;

Katılımcıların yüzde 11,1'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 15,9'unun beklentilerinin yüzde 15,00 -15,99 aralığında,yüzde 34,9'unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 16,99 aralığında, yüzde 17,5'inin beklentilerinin ise yüzde 17,00-17,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde;

Katılımcıların yüzde 13,3'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 11,7'sinin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 25,0'inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 11,7'sinin beklentilerinin yüzde 13,00 - 13,99 aralığında, yüzde 13,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 14,00 -14,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
Katılımcılar fonlama maliyetinde artış öngörmedi

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,93 iken, bu anket döneminde yüzde 23,94 olmuştur.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 24,00, 22,64, 20,05 ve 16,24 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,83 iken, bu anket döneminde yüzde 17,10'a gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,81 ve yüzde 16,37 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Aralık ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 21,42, 21,40, 21,10, 20,37, 18,69 ve 15,63 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 5.44

2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,64 TL iken, bu anket döneminde 5,44 TL'ye gerilemiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,37 TL ve 6,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 33,3 milyar dolar'na gerilemiştir. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 29,8 milyar dolar ve 27,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olmuştur. 2019 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir"

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merkez bankası yıl sonu dolar tahmini

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ee ocakta açıklamıştı 3.90 diyolardı yani devalasyon yaşadık şimdi böyle diyemiyolar..!!
Vatandaşa masal anlatmayın. tahmin de neymiş, gerçeklerden bahsetme zamanı. Ben de bir tahmin de bulunarak 1 lira =1 dolar olsun istiyorum.
Aylarca boşuna trumpın günahını almışız. merkez bankası neymiş be abi..
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