Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanan 2018 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,93 iken, bu anket döneminde yüzde 23,94 olmuştur.

Katılımcıların yüzde 11,1'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 15,9'unun beklentilerinin yüzde 15,00 -15,99 aralığında,yüzde 34,9'unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 16,99 aralığında, yüzde 17,5'inin beklentilerinin ise yüzde 17,00-17,99 aralığında olduğu gözlenmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde;

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 24,00, 22,64, 20,05 ve 16,24 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,83 iken, bu anket döneminde yüzde 17,10'a gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,81 ve yüzde 16,37 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Aralık ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 21,42, 21,40, 21,10, 20,37, 18,69 ve 15,63 olarak gerçekleşmiştir.