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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

Merkez Bankası politika faizini yüzde 17,75'e yükseltti. Güne yükselişle başlayan dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 4,46'nın altına geriledi. Euro ise 5,33 civarında işlem görüyor.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 4. olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada Merkez Bankası'nın politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17.75'e çıkardığı bildirildi.

Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 50-100 baz puan artırmasını bekleniyordu.

TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından 28 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı.

Ayrıca, TCMB, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ifade edilmiş ve bu kapsamda politika faizi yüzde 16,50'ye çekilmişti.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar hızla düşüşe geçti. Faiz artırım kararı öncesi 4.58 seviyelerinde olan dolar/TL 4.4560 seviyesine kadar geriledi.

Borsa ise yüzde 1.5 civarında yükselişle 98.300 puan seviyelerine yükseldi.

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e
yükseltilmesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
türkiye merkez bankası faiz

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
bu merkez bankası tayyibi dinlemiyor,tayyib faizi düşürün diyor,haberi olmadan yükseltiyorlar,bunlar fetocu olmasın
lale devri bitti :)
İlginç Euro hiç sallamamış faizi
$ satıp-TL alma zamanı geldi.
faiz haram
Off, off. Ülke duracak. Kısa vadeli bir çözüm ise ok ama yoksa sonumuz kötü.
Günü kurtarma çabaları birkaç güne eski noktasına döner sonra neyi arttıracaksınız bakalım.
4.50 ye iyi iyi diyen birileri varmıdır acaba ?
RTE nin kulakları çınlasın.
batiyoruz bitiyoruz geberiyoruz demeyin sanki dolarimizmi var isterse 10 tl olsun halk mutlu dunyaya yon veren reisimiz var kralsin reeiiisss.
eski faiz günlerine geri döndük. ha dolar artmş ha faiz ikiside aynı şry hemen hemen çnkü kredi kullanmayan neredeyse hiç bir şirket yok
FAİZİ %50'YE KADAR ÇIKARACAKSINIZ BU GİDİŞLE.FAİZ-KUR POLİTİKASI ÜLKEYİ UÇURUMA GÖTÜRÜYOR,UTANMADAN DA ''FAİZ LOBİSİİİİ'' DİYE BAĞIRIYORLAR.
Bu güne kadar en duygulandığım an Erdoğanın TEK varlığı olan YÜZÜĞÜ satıp oğluna 500 Dolarla ( hani faize karşıyıö dediği) Banka kredisiyle Aldığı GEMİCİĞİ anlattığı andır :((( şimdi bu Merkez Bankasının Faiz artırımından sonra bir tane daha Gemicik nasıl alsın çok üzüldüm
Bu nedir yahu faiz ülkesine döndük, piyasayı faiz yükseltip milletin cebindekilerini eriterek mi düzeltiyorsunuz, soruyorum bizleri yönetenlere bu gidişat nereye kadar, müdahalelerin faturası millete kesiliyor, kastınız nedir bu millete yazık yahu üretkenlikten çok ırak kaldık..!
Bu Merkez başkanı Hükümetin elinde oyuncak oldu şimdide gecelik faizleri 2 misli arttırdı Neyi planladılar dolar 4 tl nin altına mı düşecek diye yaptılar Bakın işi zamanında yapmazsanız boşuna faizleri de bu denli arttırmak durumunda kalırsınız umarım yanılırım ama en geç yarın dolar yine 4.5 nin üstünde olur Çünkü zamanlama uygun değil di
kasa boşalıyor hadi bakalım ne olcak
Dolar burada kalır istersen faizi 500 baz artır düşmez artık .İngilizlere ne söz verdiler bilinmiyor.
Faiz butun kotuluklerin anasiydi
hey yavrum hey dış güçler deyip duruyorlar ama dış güçler için faiz arttırıyorlar. ülkenin geleceği diye bir şey kalmadı. ince de gelse artık kimse kurtaramaz bu ülkeyi.
Ne yazık ki kadere bak .
EN FAZLA 1 HAFTA SONRA FAİZ BİZE KALMIŞ OLACAK. DOLAR YİNE AYNI SEVİYEYE ÇIKACAK.
eekonomi cancekişmekte faizle secimlere kadar kandırma yapmaktadırlar.tayyib kazansın dolar 10 olcak
nereye kadar müdahale edeceksiniz son kozlar bunlar
yazık şu memlekete!
ekonominin e sinden anlamayan ama önüne düzdüğü koyunlara faize karşıyım diye bas bas bağıran ne oldu 15 günde faiz 4.75 puan yükseldi emiri verenler kimler seni çekemeyen o faiz lobileri varya onlar ingiltereye gittin 3 gün ingiliz borsacılarla yaptın pazarlık onlarda sana sen bu işi anlamıyon yolla bize merkez bankası başkanını ve ekonomi bakanını onunla anlaşalım faizi yükseltin size borç dolar verelim ama şunu bi kenera yaz bu faiz buradada kalmayacak seçim bitince eğer sen kazanırsan inşallah kaybedeceksin bu faiz % 20 olacak kasa bom boş meydanlarda buzdolabını değilde ekonomiyi anlat
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