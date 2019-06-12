FİNANS

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te tuttu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı toplantısında faizleri değiştirmeme kararı aldı.

Ekonomistler, yüzde 24 seviyesindeki politika faizinde değişiklik beklemiyordu.

Gün içerisinde 5.80'in üzerinde alıcı bulan dolar/TL TCMB'nin faiz kararı sonrası 5.78 seviyelerine doğru geriledi.

PPK sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir.

Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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