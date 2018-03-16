Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros Makro Market tarafından işletilen 56 adet Uyum mağazası ve 17 adet Makro Market mağazasını 105 milyon lira bedel karşılığında devralınması için sözleşme imzaladı.

Migros'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, devralınacak Uyum mağazaların 53'ü İstanbul'da, 3'ü Tekirdağ'da; 17 adet Makro Market mağazası ise Antalya'da bulunuyor.

Migros'un Makro Market ile imzaladığı sözleşmeye göre; devralınma, söz konusu mağazaların kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve demirbaşlarının satın alınması suretiyle gerçekleşecek.

Migros hisseleri haberin ardından 24.88 liraya kadar çıkarken, saat 16:11'de yüzde 3.43 primle 24.76 liradan işlem görüyor.

“81 İLDE 2000’İ AŞKIN NOKTADAN MÜŞTERİLERİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Devralma anlaşması ile ilgili değerlendirmede bulunan Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, “Türkiye'de perakende sektörünün gelişimi için sürdürülebilir büyüme anlayışımızla yatırımlarımıza ve sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak 2017 yılında bünyemize kattığımız Kipa mağazaları dahil toplam 355 mağazayı portföyümüze ekledik. Kendi büyüme gücümüz ve yarattığımız verimlilikle yeni bir devralma daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki tüm Uyum Market mağazaları ve bazı Makro Market mağazaları olmak üzere Makro Market A.Ş.'ye ait Türkiye çapındaki 73 mağazayı devralma yolunda bugün ilk adımı attık. 20 yıl önce faaliyetlerine başlayan Uyum Market bugün pazarın önemli oyuncuları arasında. Sektörde bizi ayrıştıran en önemli güçlerimizin başında verimli operasyon yönetim yetkinliğimiz geliyor. Bu anlaşma ile devralacağımız 73 mağazayı dijital mağazacılık ve verimlilik araçlarımızla donatacağız. İzin süreçlerinin tamamlanması sonrasında, perakendedeki deneyimimizle bu mağazalardaki yeni müşterilerimize de Migros kalitesinde hizmet sunacağız. Bu yıl içerisinde 81 ilde 2000'i aşkın noktadan müşterilerimize ulaşacağız” dedi.