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Milli Piyangodan yılbaşı özel çekilişi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi.

Milli Piyangodan yılbaşı özel çekilişi açıklaması

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadesi kullanıldı.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
piyangodan kazananın rahat bir hayat yaşadığını gösterin piyango haramdır Allaha isyandır Peygambere savaş açmadır anlayana
Uyarı:''Kasa daima kazanır.''
KİMSE MİLLİ PİYANGO ALMASIN DİYANET GÜNAH DİYOR PARAMIN NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL ????????????????????????????????
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