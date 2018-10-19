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Milyonlarca kadını ilgilendiren kanun teklifi

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.10.2018 10:42 | Son Güncelleme

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet kadınlara doğum borçlanması hakkının tanınmasını sağlayacak kanun teklifini meclise sundu. Teklifin yasalaşması durumunda gebelik öncesinde sigorta girişi bulunmayan kadınlar da, sosyal güvence türü ne olursa olsun doğum borçlanmasından faydalanacak, sosyal güvenceden yoksun kaldıkları süreyi borçlanarak kapatabilecek.

Milyonlarca kadını ilgilendiren kanun teklifi

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, doğum öncesinde sigorta girişi yapmış kadınlara ‘doğum borçlanması’ adı altında tanınan hakların, ayırım yapılmaksızın tüm kadınlar için uygulanmasını öngören kanun teklifini TBMM başkanlığına sundu. Teklifin yasalaşması durumunda gebelik öncesinde sigorta girişi bulunmayan kadınlar da, sosyal güvence türü ne olursa olsun doğum borçlanmasından faydalanacak, sosyal güvenceden yoksun kaldıkları süreyi borçlanarak kapatabilecek.

ERKEKLERE ASKERLİK BORÇLANMASI VARSA, KADINLARA DA DOĞUM BORÇLANMASI OLMALI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Milletvekili Hürriyet, “Kanuna göre doğumdan önce sigortalı olan kadınlar, doğum borçlanmasından yararlanıp 6 yıl erken emekli olabiliyorken, doğum sonrası iş hayatına atılıp sigortalı olan kadınların önceki doğumları için bu haktan yararlanamamaktadır. Aynı şekilde sigortalılık öncesinde askerlikte geçen sürelerini borçlanabilme hakkını sahiptir. İş hayatına başlamayan erkek sigortalılığı öncesindeki askerlik dönemini borçlanabilirken, kadın aynı şekildeki sigortalılığı öncesindeki doğumu için borçlanma hakkından faydalanamamaktadır” dedi.

SİGORTALI OLSUN OLMASIN

Yaşanan fiili durumun Anayasa’daki eşitlik ilkesine de uymadığını önemle belirten CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Anneler, sosyal hayatında kimseye muhtaç olmadan yaşamak, hakkıyla emekli olabilmek için bu kanunun bir an önce çıkmasını beklemektedir. Sigortalı olsun olmasın, tüm kadınlara doğum borçlanması hakkının tanınmasını ve böylece kadının erkek karşısındaki eşitliğinin tam olarak sağlanması amaçlanmaktadır. Doğum borçlanması yoluyla ödeme yapacak kadınlar, kamu gelirlerinin artmasını sağlayacaktır “açıklamasında bulundu.


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TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fa doğum borçlanması sosyal güvence

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