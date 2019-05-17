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Mobius 'Bitcoin dolandırıcılıktır' görüşünden vazgeçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Bitcoin'e olan ilgiyi anladığını ve bu yeni yatırım aracının talep görmeye devam edeceğini söyledi.

Mobius 'Bitcoin dolandırıcılıktır' görüşünden vazgeçti

Bir dönem dünyanın en güçlü ve etkili 100 yatırımcısı arasında gösterilen Mobius, Bloomberg’e verdiği röpörtajda, "Dünya çapında insanlar arasında kesinlikle hızlı ve başka gözlerden uzak bir şekilde para transfer etmek için ciddi bir istek var. Bu Bitcoin ve benzeri paraların arkasındaki gerçek itici güç. Bence bu nedenle Bitcoin hala hayatta ve iyi" dedi.

Buna rağmen henüz Bitcoin’e yatırım yapmadığını vurgulayan 81 yaşındaki Mobius, dünyanın en çok bilinen kripto parasından uzak durmasının en önemli nedeni olarak fiyatının aşırı yükseliş ve düşüşler yaşamasını gösterdi.

Mobius, "Günün sonunda neler olduğunun verilerini takip eden bir grup ya da organizasyon bulamıyorsunuz" dedi.

Efsane milyoner yatırımcı Mobius, 2017'de Reuters ile gerçekleştirdiği bir söyleşide ise Bitcoin'i "dolandırıcılık" olarak tanımlamış ve yalnızca yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığını öne sürmüştü.

Benzer bir "U dönüşü" de JP Morgan CEO’su Jamie Dimon’dan gelmişti. Bitcoin'i 2018 başlarında "dolandırıcılık" olarak niteleyen Dimon, daha sonra bu ifadeyi kullanmaktan pişman olduğunu açıklamış ve JP Morgan bünyesinde kendi kripto parasını çıkarmak için çalışmalar başlatmıştı.

Öte yandan başka efsane yatırımcılar Bitcoin’i hala "istenmeyen varlık" olarak değerlendiriyor. Dünyanın en başarılı ve en zengin yatırımcılarının başında gösterilen ve daha önce Bitcoin'i bir "kumar aracı" ve "fare zehiri" gibi ifadelerle tanımlayan Warren Buffet, henüz bu görüşlerinden vazgeçmiş değil.

KAYNAK:DHA

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yatırımcı Mark Mobius Bitcoin

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