Motorine zam!

Kurum ayrıca 26 kuruşluk bu zammın ÖTV'den karşılanacağını ve pompa fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

EPGİS'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre motorine 26 kuruşluk bir zam gerçekleştirildi. Ancak bu zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompaya yansımayacak. Eğer ÖTV'den karşılanmasaydı motorin 6.32 TL yerine 6.58 TL'den satılacaktı.





