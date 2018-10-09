FİNANS

Motorine zam!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2018 07:59 | Son Güncelleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motorine 26 kuruşluk bir zam yapıldığı bildirdi.

Motorine zam!

Kurum ayrıca 26 kuruşluk bu zammın ÖTV'den karşılanacağını ve pompa fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

EPGİS'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre motorine 26 kuruşluk bir zam gerçekleştirildi. Ancak bu zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompaya yansımayacak. Eğer ÖTV'den karşılanmasaydı motorin 6.32 TL yerine 6.58 TL'den satılacaktı.

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Anahtar Kelimeler:
motorin akaryakıt zam ÖTV

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ooooo siz uyuyun. istanbul değil birde diğer illerin pompa fiyatlarına bakın. Shell 6,47 gaziantepte
Yerel seçimlere kadar böyle idare edecekler ve halkımız gerçek ülke şartları ile seçimden sonra yüzleşecek ve bugünlerin bu tabloya göre bile ne kadar iyi olduğunu anlayacak .Umarım geçen seferki gibi yine aldatılıp cellatına oy vermez ama ne yalan söyleyeyim çok ümitli değilim. Eğitimsizlik,sorgulamama, dinle kandırılma, A Haber hipnozu ve takım tutar gibi fanatiklik ülkemizin batışına yol açıyor.
6,32 'mi? komik olmayın. İstanbul fiyatları o. Gaziantep'te şuan itibari ile Shell : V-Power Dizel 6.47 , PO : V/Max EuroDizel 6.39, Opet : Ultra Force Eurodiesel 6.43
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